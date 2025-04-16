Çorum'da Sahte Kimlikli Kaçak Yakalandı

Çorum'da polis ekiplerini sahte kimlikle atlatmaya çalışan, hakkında 23 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi polis kovalamacası ile yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu 3. Cadde'de devriye görevi yürüten ekipler, GBT sorgulaması yapılan kişinin kimlik kartından şüphelenince parmak izi kontrolü yapmak istedi. Bu sırada kaçmaya başlayan şüpheli, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrolde polislere sahte kimlik gösterdiği belirlenen kişinin, hakkında 23 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O. (33) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan hükümlü, sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.