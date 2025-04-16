Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki rezerv alanı inşaatından elektrik kablosu ve inşaat malzemesi çaldıkları tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki afetzedeler için hazırlanan rezerv alanından kablo ve inşaat malzemelerinin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin Gözaltına Alınması

Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde olaya karıştığı düşünülen inşaat çalışanlarından 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları şantiye alanındaki yatakhanelerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait boş şarjör, firmaya ait çeşitli inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Adli Süreç

İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler İ.Y. (23), N. K. (22), D.Y. (18), M.S. (19), İ.K. (24), İ.K. (30) ve A.S. (39) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.S. (19) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 6 şüpheli tutuklandı.