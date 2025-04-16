Şeker-İş'ten Şeker Üretimine Yönelik Yeni Standartlar

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, "Pancardan şeker üretimi alanında dört yeni ulusal meslek standardı yürürlüğe girdi. Bu, verimlilik, kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile istihdam gibi temel alanlarda ciddi katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı. Gök, yazılı açıklamasında, Şeker-İş ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ işbirliğiyle pancardan şeker üretimi alanında Ulusal Meslek Standartları hazırlanmasına yönelik çalışma yapıldığını belirtti. Bu kapsamda, "şeker pancarı bıçakçısı" (seviye 4), "şeker pancarından ham şerbet üretim operatörü" (seviye 4), "şeker pancarından koyu şerbet üretim operatörü" (seviye 4) ve "şeker pancarı ham şerbet filtrecisi" (seviye 4) mesleklerinde standartların 24 Mart 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Gök, şunları kaydetti:

Pancardan Şeker Üretiminde Yeni Standartların Katkıları

"Pancardan şeker üretimi alanında dört yeni ulusal meslek standardı yürürlüğe girdi. Bu, verimlilik, kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile istihdam gibi temel alanlarda ciddi katkılar sağlayacaktır." Mesleki yeterlilik açısından bu standartlar, pancardan şeker üretimi alanındaki çalışanların sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin açık bir şekilde tanımlanmasını sağlamaktadır. Bu sayede hem mevcut çalışanların gelişim ihtiyaçları belirlenebilmekte hem de yeni işe alımlarda daha nitelikli insan kaynağı temin edilmektedir. Aynı zamanda, mesleki eğitim kurumlarına içerik oluşturmak açısından da yol gösterici olan bu standartlar, sektörün ihtiyaçlarına uygun eğitimlerin verilmesine olanak tanımaktadır.

Güvenilir İş Ortamı Oluşturulmasına Katkı Sunacak

Belirlenen standartların iş sağlığı ve güvenliği yönünden de önem taşıdığına dikkati çeken İsa Gök, şu ifadeleri kullandı: "Üretim süreçlerinde karşılaşılan fiziksel ve kimyasal riskler göz önünde bulundurularak, alınması gereken önlemler detaylı şekilde açıklanmıştır. Bu da çalışan sağlığını korumanın yanı sıra işverenlerin yükümlülüklerini sistemli bir biçimde yerine getirmelerini sağlamaktadır. Ulusal standartlara sahip olmak, aynı zamanda Türk şeker endüstrisinin uluslararası pazarlarda daha güçlü ve rekabetçi bir konuma ulaşmasını da desteklemektedir."Belgelendirilmiş iş gücü ve kaliteli üretim süreçleri, sektörümüzü dış pazarlarda daha görünür ve tercih edilir hale getirecektir. Bu durum, ihracat kapasitesinin artırılmasına ve yabancı yatırımcılar için güvenilir bir iş ortamı oluşturulmasına da katkı sunacaktır.