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15 Bin Öğretmen Atamasında Takvim Netleşti

MEB'in 15 bin öğretmen atamasına ilişkin kontenjanlar 18 Nisan'da açıklanacak. Başvurular 21 Nisan-5 Mayıs arası alınacak.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 14:30, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 16:27
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 bin öğretmen atamasına ilişkin kontenjan dağılımı ve başvuru sürecine dair detaylar 18 Nisan'da duyurulacak. Başvurular 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya dair yaptığı açıklama şu şekilde

Bilindiği üzere, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı" müjdesi verilmiştir.

Bu kapsamda 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır.

Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir.

Maarif camiamıza ve öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

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