Tüketici güven endeksi nisanda 83,9 oldu
Tüketici güven endeksi nisanda 83,9 oldu
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Sponsorlu İçerik
MEB'den Dijital Esenlik Projesi: Öğrencilere Destek
MEB'den Dijital Esenlik Projesi: Öğrencilere Destek
Altın seriye bağladı: Rekor üstüne rekor kırıyor
Altın seriye bağladı: Rekor üstüne rekor kırıyor
Motorine Zam Geldi
Motorine Zam Geldi
Mansur Yavaş: Alt geçit değil üst geçit de yapsanız trafiğe yetmeyecek
Mansur Yavaş: Alt geçit değil üst geçit de yapsanız trafiğe yetmeyecek
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış Geliyor!
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış Geliyor!
Temu ve Benzeri Platformlar İçin Erişim Engeli Yolda
Temu ve Benzeri Platformlar İçin Erişim Engeli Yolda
Trafik İhlalleri İçin Caydırıcı Yeni Düzenleme Geliyor
Trafik İhlalleri İçin Caydırıcı Yeni Düzenleme Geliyor
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Ak Partili Çelik: Bu ay yeni gelişmeler olabilir
Ak Partili Çelik: Bu ay yeni gelişmeler olabilir
Bakan Kacır: Elektrikli Araçta Hedef 1 Milyon Adet
Bakan Kacır: Elektrikli Araçta Hedef 1 Milyon Adet
Papa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandı
Papa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandı
Vakıf Üniversitelerinin Fahiş Zamlarına Karşı Emsal Karar
Vakıf Üniversitelerinin Fahiş Zamlarına Karşı Emsal Karar
Bakan Bolat açıkladı: Asla bitmeyecek 3 sektör
Bakan Bolat açıkladı: Asla bitmeyecek 3 sektör
Kamu İşçileri İçin İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu
Kamu İşçileri İçin İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu
DMM, Planlı Sezaryen Yasağı İddiasını Yalanladı
DMM, Planlı Sezaryen Yasağı İddiasını Yalanladı
'Başıboş köpek, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur'
'Başıboş köpek, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur'
O ilçe yeni papanın seçilmesini bekliyor
O ilçe yeni papanın seçilmesini bekliyor
İş dünyasından isimler, meslek yüksekokullarında ders verecek
İş dünyasından isimler, meslek yüksekokullarında ders verecek
988 Kişilik Gümrük Muhafaza Memuru Sözlü Sınav Tarihi Belli Oldu
988 Kişilik Gümrük Muhafaza Memuru Sözlü Sınav Tarihi Belli Oldu
Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Başladı
Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Başladı
Türkiye, Stratejik Gıda Stok Merkezi Olma Yolunda
Türkiye, Stratejik Gıda Stok Merkezi Olma Yolunda
Deprem Bölgesinde İstihdam İçin 77 Bin Kontenjan
Deprem Bölgesinde İstihdam İçin 77 Bin Kontenjan
KDK'dan doğum sonrası yarı zamanlı çalışma için tavsiye kararı
KDK'dan doğum sonrası yarı zamanlı çalışma için tavsiye kararı
Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu: Kalp İyi, Nörolojik Belirsiz
Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu: Kalp İyi, Nörolojik Belirsiz
Kaya: Kapsamlı Bir Rapor Cumhurbaşkanlığına Sunuldu
Kaya: Kapsamlı Bir Rapor Cumhurbaşkanlığına Sunuldu
Papa Francis Hayatını Kaybetti
Papa Francis Hayatını Kaybetti
Mehmet Şimşek: Fiyat İstikrarı ve Yatırımlar Artacak
Mehmet Şimşek: Fiyat İstikrarı ve Yatırımlar Artacak
Öğretmen Atama Yönetmeliği İçin MEB'e İki Öneri
Öğretmen Atama Yönetmeliği İçin MEB'e İki Öneri
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın seriye bağladı: Rekor üstüne rekor kırıyor

ABD Başkanı Trump'ın Fed'e yönelik eleştirileri sonrası altın fiyatları rekor kırdı. Ons altın 3,492 dolar, gram altın ise 4,297 liraya ulaştı.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 09:13, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 09:14
Yazdır
Altın seriye bağladı: Rekor üstüne rekor kırıyor

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin ardından artan ekonomik belirsizlik endişeleriyle bugün rekor seviyelere ulaştı. Ons altın 3 bin 492 dolar, gram altın ise 4 bin 297 lira ile rekor serisini sürdürdü. Yatırımcıların riskten kaçınarak güvenli liman olan altına yönelmesi, değerli metalin yükselişini destekledi.

Altın Fiyatlarında Rekor Artış

Spot altının ons fiyatı, yüzde 2'yi aşkın artışla 3 bin 492 dolardan işlem gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın şu sıralar 3 bin 483 dolardan işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,7 değer kazanarak 3 bin 482,40 dolara çıktı.

Gram Altın Ne Kadar?

ABD'de ticari belirsizliklerin ardından yükselişe geçen ons altın, gram altın fiyatlarına da pozitif yönlü etki sağlıyor. Gram altın yüzde 2'lik yükselişin ardından 4 bin 297 liraya kadar ulaştı ve yeni bir rekor kırdı. Altının gram fiyatı şu sıralar 4 bin 284 lira seviyesinde seyrini sürdürüyor.

Trump'tan Powell'a Sert Eleştiri

Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin yavaşlayabileceği uyarısında bulunarak Fed'in faiz indirimi yapması çağrısını yineledi. Başkan, Powell'ın faiz oranlarını sabit tutma konusundaki ısrarını eleştirerek, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerine dair netlik sağlanmadan faizlerin düşürülmesi gerektiğini savundu.

ABD Varlıklarından Kaçış, Altına Yöneliş

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Yatırımcılar, gümrük vergileri konusundaki endişeler ve Trump-Powell gerilimi nedeniyle ABD varlıklarından uzak duruyor. Bu durum, dolardaki zayıflığın etkisiyle altını avantajlı bir konuma getiriyor," dedi.

Asya Piyasaları Baskı Altında

Asya borsaları, ABD varlıklarında yaşanan sert satışların ardından zayıflayan Wall Street ve dolar nedeniyle istikrarını korumakta zorlandı. Öte yandan Çin, Washington'ı tarifeleri kötüye kullanmakla suçladı ve diğer ülkelere ABD ile yapılacak ekonomik anlaşmalarda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Uzmanlar Geri Çekilme Bekliyor, Ancak Talep Güçlü

Tim Waterer, "Bu ay içinde görülen hızlı yükseliş dikkate alındığında kısa vadeli bir geri çekilme olasılığı mevcut. Ancak ekonomik belirsizliklerin hakim olduğu bu ortamda olası bir düşüşte yatırımcıların altına yeniden yönelmesi muhtemel," değerlendirmesinde bulundu.

Diğer Değerli Metallerde Son Durum

  • Spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle 32,57 dolara geriledi.
  • Platin yüzde 0,3 artışla 964,78 dolara çıktı.
  • Paladyum ise yüzde 1,3 yükselerek 939,50 dolardan işlem gördü.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber