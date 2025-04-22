Altın seriye bağladı: Rekor üstüne rekor kırıyor

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin ardından artan ekonomik belirsizlik endişeleriyle bugün rekor seviyelere ulaştı. Ons altın 3 bin 492 dolar, gram altın ise 4 bin 297 lira ile rekor serisini sürdürdü. Yatırımcıların riskten kaçınarak güvenli liman olan altına yönelmesi, değerli metalin yükselişini destekledi.

Altın Fiyatlarında Rekor Artış

Spot altının ons fiyatı, yüzde 2'yi aşkın artışla 3 bin 492 dolardan işlem gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın şu sıralar 3 bin 483 dolardan işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,7 değer kazanarak 3 bin 482,40 dolara çıktı.

Gram Altın Ne Kadar?

ABD'de ticari belirsizliklerin ardından yükselişe geçen ons altın, gram altın fiyatlarına da pozitif yönlü etki sağlıyor. Gram altın yüzde 2'lik yükselişin ardından 4 bin 297 liraya kadar ulaştı ve yeni bir rekor kırdı. Altının gram fiyatı şu sıralar 4 bin 284 lira seviyesinde seyrini sürdürüyor.

Trump'tan Powell'a Sert Eleştiri

Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin yavaşlayabileceği uyarısında bulunarak Fed'in faiz indirimi yapması çağrısını yineledi. Başkan, Powell'ın faiz oranlarını sabit tutma konusundaki ısrarını eleştirerek, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerine dair netlik sağlanmadan faizlerin düşürülmesi gerektiğini savundu.

ABD Varlıklarından Kaçış, Altına Yöneliş

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Yatırımcılar, gümrük vergileri konusundaki endişeler ve Trump-Powell gerilimi nedeniyle ABD varlıklarından uzak duruyor. Bu durum, dolardaki zayıflığın etkisiyle altını avantajlı bir konuma getiriyor," dedi.

Asya Piyasaları Baskı Altında

Asya borsaları, ABD varlıklarında yaşanan sert satışların ardından zayıflayan Wall Street ve dolar nedeniyle istikrarını korumakta zorlandı. Öte yandan Çin, Washington'ı tarifeleri kötüye kullanmakla suçladı ve diğer ülkelere ABD ile yapılacak ekonomik anlaşmalarda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Uzmanlar Geri Çekilme Bekliyor, Ancak Talep Güçlü

Tim Waterer, "Bu ay içinde görülen hızlı yükseliş dikkate alındığında kısa vadeli bir geri çekilme olasılığı mevcut. Ancak ekonomik belirsizliklerin hakim olduğu bu ortamda olası bir düşüşte yatırımcıların altına yeniden yönelmesi muhtemel," değerlendirmesinde bulundu.

Diğer Değerli Metallerde Son Durum

Spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle 32,57 dolara geriledi.

Platin yüzde 0,3 artışla 964,78 dolara çıktı.

Paladyum ise yüzde 1,3 yükselerek 939,50 dolardan işlem gördü.



