Prof.Dr. Görür: Ayağına Hiç Deniz Suyu Değmemiş Adam Deprem Konuşuyor

"Denizi bilmeyen adam Marmara hakkında konuşuyor"

Kafa TV'ye konuk olan Görür, bazı akademisyenlerin "İstanbul'da büyük deprem beklenmiyor" şeklindeki açıklamalarına sert çıktı. "Ayağına hiç deniz suyu değmemiş, Marmara Denizi'ni bilmeyen adam konuşuyorsa ben ne yapayım?" diyen Görür, bu tür açıklamaların bilimsel hiçbir dayanağı olmadığını savundu.

Prof. Dr. Naci Görür: Ayağına hiç deniz suyu değmemiş, Marmara Denizi'ni bilmeyen adam konuşuyorsa ben ne yapayım? pic.twitter.com/f8Rkqyp7UE KAFA TV (@kafatv_) April 25, 2025

"Deprem riski bitti" iddialarına bilimsel yanıt: "Makaleniz nerede?"

Bazı uzmanların "İstanbul'da büyük deprem olmayacak" açıklamalarına da değinen Görür, bu tür iddiaların hiçbir bilimsel yayına dayandırılmadığını söyledi. "Benim içinde olduğum projelerde etkisi yüksek dergilerde yayımlanmış makaleler var. Peki siz nerede yayımladınız bu görüşlerinizi?" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

"Depremi zamanlamak kahinliktir"

Görür, olasılık temelli konuşmanın bilimin gereği olduğunu ifade ederek, "1999'dan bu yana yapılan son çalışmalarda, önümüzdeki 30 yıl içinde İstanbul'da büyük deprem olma ihtimali %47 olarak belirlendi. Bu tahminin eksi/arti 15 yıllık sapma payı vardır. Ama bazıları bunu çarpıtarak '45 sene sonra deprem olacak' diyerek halka yanlış bilgi veriyor" dedi.

"Deprem için enerji toplanmadı" iddiası bilim dışı

İstanbul'da büyük bir depremin gerçekleşmesi için yeterli enerjinin birikmediği yönündeki söylemleri de eleştiren Görür, "Bunu söyleyen kişi bilim insanı olamaz. Eğer bu görüşü savunuyorsan, bunu destekleyen makaleni göster. Bilim dünyasına laf söylüyorsan, bilimsel bir temele oturtmak zorundasın" ifadelerini kullandı.

"Bilim dünyasında bölünme yok, dürüstlük sorunu var"

Bilim dünyasının bu konuda bölünmüş olmadığını belirten Naci Görür, esas sorunun kişisel çıkarlarla hareket eden ve halkı yanıltan bazı kişilerin bilimsel gerçekleri çarpıtması olduğunu söyledi. Görür, "Kurnazlıkla, bilimsel tahminleri çarpıtmakla, bu milletin can güvenliği sağlanmaz. Daha dürüst olmalıyız" diyerek uyarıda bulundu.