Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Gözaltı

Gaziantep merkezli üç ilde gerçekleştirilen nitelikli siber dolandırıcılık suç örgütüne yönelik operasyonda, altı şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bu şüphelilerden dördü tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik bir operasyon düzenlendi.

Gaziantep Merkezli Operasyonun Detayları

Operasyon, Gaziantep merkezli olmak üzere Samsun ve Kilis illerinde gerçekleştirildi. Sosyal medya platformları üzerinden daha ucuza ilana verilen beyaz eşyaları satın almak isteyen vatandaşlar, sahte ödeme linklerine yönlendirilerek verilen hesaplara para gönderilmesi sağlanarak dolandırıldı. Bu yöntemle dolandırıcılık yapan altı şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, yedi adet cep telefonu, bir adet dizüstü bilgisayar, on bir adet SIM kart ve yirmi dört adet muhtelif bankalara ait banka kartı ele geçirildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma Süreci

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan dördü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, siber dolandırıcılık suçlarına karşı yürütülen etkin mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.