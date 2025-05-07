Katolik Kilisesi'nde papalık seçim süreci başlıyor

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefat etmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nde gözler papalık seçiminde.

Aralarında seçici 133 kardinalin de olduğu Katolik Kilisesi'nin 220 kardinali, bu sabah Aziz Petrus Bazilikası'ndaki geleneksel Konklav öncesi ayininde bir araya geldi.

Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re burada yaptığı konuşmada, papa seçiminin sadece insanların yer değiştirmesi olmadığını, Hz. İsa'nın havarisi Aziz Petrus'un halefinin seçileceğini ifade etti.

Kardinal Re, "Bugünün dünyası, insanın birlikte yaşamasını sağlayan temel insani ve ruhani değerleri koruması adına Kilise'den çok şey bekliyor." dedi.

- 133 Kardinal Sistine Şapeli'ne girerek kapandı

Bugün yerel saatle 15.00 itibarıyla Vatikan genelinde cep telefonu sinyallerinin erişime kapatılmasının ardından seçici 133 kardinal, Sistine Şapeli'nde yerel saatle 16.30'da (TSİ 17.30) ilk oturum için bir araya geldi.

Hristiyan ilahileri eşliğinde Sistine Şapeli'ne giren kardinaller burada önce tek tek yemin etti. Daha sonra TSİ 18.42'de "Extra Omnes" yani Latince "işi olmayanlar çıksın" anlamındaki komut verildi. Kardinaller kendilerini Sistine Şapeli'ne kapatarak, dış dünyayla bağlantılarını her şekilde kesti.

Konklav'da oturumlara, Papa Franciscus döneminde Vatikan Devlet Sekreterliği (Başbakan) de yapan İtalyan Kardinal Pietro Parolin başkanlık ediyor.

Bu arada Vatikan'daki Konklav'ı izlemek üzere 5 bin 300'den fazla gazetecinin akreditasyon yaptırdığı, ayrıca güvenlik önlemleri çerçevesinde Şapelin yakınlarına elektronik sinyal bozucular konulacağı öğrenildi.

Vatikan çevresinde de geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

- Gözler Sistine Şapeli'nin bacasında olacak

Kilise hukukuna göre, Konklav'daki oylamada üçte iki çoğunluğu yani 89 oy alan kardinal, görevi kabul etmesi durumunda Katoliklerin yeni ruhani lideri yani papa ve aynı zamanda Vatikan Devlet Başkanı olacak.

Konklav süresince, yeni papanın seçilip seçilmediğini anlamak için Sistine Şapeli'nin bacasına bakılacak.

Konklav'da 133 kardinal bugün Sistine Şapeli'nde tek oylama yapacak. Bu oturumda Papa seçilemezse 133 kardinalin yarından itibaren sabah ve öğleden sonraları ikişer olmak üzere bir günde 4 oylama yapması planlanıyor.

Oylamalar sonunda papa seçilememesi halinde, kardinallerin oy pusulaları yakılarak şapelin bacasından "siyah" duman çıkarılacak ve dünyaya bir papanın seçilemediği mesajı iletilecek. Sabahki oylamalardan sonuç çıkmazsa öğlen saatlerinde bir kez, akşamki oylamalardan da yine sonuç çıkmaması halinde yine bir kez siyah duman çıkacak.

Bir papa seçilmesi durumunda ise kardinallerin oy pusulaları yakılarak Sistine Şapeli'nin bacasından bu sefer beyaz duman çıkması sağlanacak ve dünyaya yeni papanın seçildiği mesajı iletilecek. Aynı anda, yeni papa, şapelin "Ağlama Odası" olarak bilinen özel odasına alınarak burada kendisi için hazırlanan papalık kıyafetlerini giyecek.

Beyaz dumanın çıkmasını takip eden bir saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya tanıtılacak.

- Yeni Papa, Katolik Kilisesi'nin 267'inci papası olacak

Yeni papayı dünyaya, "Protodiacono" unvanını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek takdim edecek.

Yeni papa, Katolik Kilisesi'nin 267'inci Papası olacak.

2013 yılındaki son Konklav'da Papa Franciscus, 2. günün 5. tur oylamasında seçilmişti. 2005'teki Konklav da 2. gündeki 4. tur oylamada sonuçlanmış ve Papa 16. Benediktus seçilmişti.