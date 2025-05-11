Servis aracı kaldırımda çiçek satanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Kağıthane'de servis aracının çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 17:21, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 17:39
Ayazma Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LAA 223 plakalı servis aracı, kaldırımda seyyar çiçek satanların da arasında bulunduğu 4 kişiye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.