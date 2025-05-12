Altın Fiyatları Haftaya Düşüşle Başladı
Altının gram fiyatı haftaya düşüşle başladı. ABD-Çin ticaret görüşmeleri sonrası altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler haberimizde.
Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 4 bin 78 lira seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 4 bin 144 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 1,5 azalışla 4 bin 78 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 10 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 3 bin 277 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
ABD ve Çin Arasındaki Ticaret Görüşmeleri
Haftanın ilk işlem gününde olumlu geçen ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD ve Çin, tarife ve ticaret anlaşmazlıklarını gidermek amacıyla hafta sonu Cenevre'de bir araya geldi. Görüşmelerin ardından ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmelerin verimli geçtiğini ve önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise görüşmeleri "çok yapıcı" olarak değerlendirdi.
Çin Tarafının Açıklamaları
Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, İsviçre'deki görüşmelerde ABD ile önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve taraflar arasında önemli bir mutabakata varıldığını açıkladı.
Piyasa Analizi ve Teknik Seviyeler
- Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu seyretmesinin piyasalardaki endişeleri hafiflettiğini ifade ediyor.
- Yatırımcıların güvenli liman varlıklardan riskli varlıklara yönelmesiyle altının ons fiyatında düşüş yaşandı.
- Bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesi takip edilecek.
- Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 240 dolar seviyesi destek, 3 bin 300 dolar seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor.