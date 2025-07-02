Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Son Bir Ayda 612 Orman Yangınına Müdahale Edildi
Son Bir Ayda 612 Orman Yangınına Müdahale Edildi
Yıllık ihracatta rekor seviyeye ulaşıldı
Yıllık ihracatta rekor seviyeye ulaşıldı
Şanlıurfa Karaköprü'de 2.738 TOKİ Konutu Teslim Edildi
Şanlıurfa Karaköprü'de 2.738 TOKİ Konutu Teslim Edildi
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 130 gözaltı
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 130 gözaltı
Ticaret Bakanlığı Sağlıksız Çocuk Giyim Ürününü Yasakladı
Ticaret Bakanlığı Sağlıksız Çocuk Giyim Ürününü Yasakladı
Türkiye'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Türkiye'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Altun: Özel'in Sözleri Toplumsal Barışı Zedeliyor
Altun: Özel'in Sözleri Toplumsal Barışı Zedeliyor
Saraçhane'de Erdoğan'a Hakaret Eden 42 Kişi Yakalandı
Saraçhane'de Erdoğan'a Hakaret Eden 42 Kişi Yakalandı
'Yerlikaya'nın konuşması uzayınca Erdoğan salondan ayrıldı' iddiasına açıklama
'Yerlikaya'nın konuşması uzayınca Erdoğan salondan ayrıldı' iddiasına açıklama
Bakan Yumaklı Açıkladı: Orman Yangınlarında Kritik Eşik Aşıldı mı?
Bakan Yumaklı Açıkladı: Orman Yangınlarında Kritik Eşik Aşıldı mı?
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 24,6 zam
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 24,6 zam
RTÜK Başkanı'ndan Sözcü TV'ye Tepki: İnanca Hakaret!
RTÜK Başkanı'ndan Sözcü TV'ye Tepki: İnanca Hakaret!
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi!
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi!
Aile Hekimleri İçin Yeni Düzenleme: Katsayı Kuralı Değişiyor
Aile Hekimleri İçin Yeni Düzenleme: Katsayı Kuralı Değişiyor
Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
Eski tip ehliyetler için zaman daralıyor
Eski tip ehliyetler için zaman daralıyor
Erdoğan: Yargı sözde dergiye gereğini yapacak
Erdoğan: Yargı sözde dergiye gereğini yapacak
784 Kanser İlacı Artık Ücretsiz! Kistik Fibrozis Hastalarına Umut
784 Kanser İlacı Artık Ücretsiz! Kistik Fibrozis Hastalarına Umut
Sınava Günler Kala AGS Giriş Belgeleri Hala Açıklanmadı!
Sınava Günler Kala AGS Giriş Belgeleri Hala Açıklanmadı!
AYM'den Arabulucu Hatası Nedeniyle İşçiye Tazminat Kararı
AYM'den Arabulucu Hatası Nedeniyle İşçiye Tazminat Kararı
Bursa'da Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama
Bursa'da Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama
Vergi denetimlerinde e-İnceleme Sistemi başladı
Vergi denetimlerinde e-İnceleme Sistemi başladı
Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha oldu
Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha oldu
İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu!
İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu!
Efkan Ala: İnancımıza Yönelik Saldırıyı Şiddetle Reddediyoruz
Efkan Ala: İnancımıza Yönelik Saldırıyı Şiddetle Reddediyoruz
Bahçeli: Sağlığım Yerinde, Provokasyonlara Geçit Yok
Bahçeli: Sağlığım Yerinde, Provokasyonlara Geçit Yok
Bakan Işıkhan: Emekli Maaşı Artışı Meclis Gündeminde
Bakan Işıkhan: Emekli Maaşı Artışı Meclis Gündeminde
30 ilde FETÖ'ye operasyon: 156 kişi yakalandı
30 ilde FETÖ'ye operasyon: 156 kişi yakalandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,23 artışla başladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 10:01, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 10:01
Yazdır
Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 yükselişle 10.103,74 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazanarak 10.080,35 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,40 puan ve yüzde 0,23 artışla 10.103,74 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör Endeksleri ve Performansları

  • En çok kazandıran sektör: Yüzde 2,24 ile spor
  • En fazla kaybettiren sektör: Yüzde 0,97 ile madencilik

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarifelerde yeni bir erteleme yapılmayacağına yönelik tavrı risk iştahını olumsuz etkilerken, gözler ülkede bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisine çevrildi.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının öne çıkacağını belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puan direnç, 10.100 ve 10.000 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber