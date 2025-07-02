Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 yükselişle 10.103,74 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazanarak 10.080,35 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,40 puan ve yüzde 0,23 artışla 10.103,74 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör Endeksleri ve Performansları

En çok kazandıran sektör: Yüzde 2,24 ile spor

En fazla kaybettiren sektör: Yüzde 0,97 ile madencilik

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarifelerde yeni bir erteleme yapılmayacağına yönelik tavrı risk iştahını olumsuz etkilerken, gözler ülkede bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisine çevrildi.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının öne çıkacağını belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puan direnç, 10.100 ve 10.000 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.