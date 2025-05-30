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Öğretmen, Eski Sevgilisinin Çalıştığı Okula Gitti: Parkta Kendini Vurdu

Adana'da bir kadın öğretmen, eski sevgilisinin çalıştığı okulun önünde reddedilince parkta tabancayla intihar girişiminde bulundu. Polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve genç kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 08:13, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 09:15
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Adana'da yaşanan üzücü bir olayda, eski sevgilisiyle görüşmek isteyen ancak reddedilen bir kadın öğretmen, parkta tabancayla intihar girişiminde bulundu. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İnci K. (35), Şırnak'ta görev yaptığı dönemde tanıştığı eski sevgilisiyle tekrar görüşmek istedi. Adana'da görev yapan eski sevgilisinin çalıştığı okulun önüne gitti ancak görüşme talebi geri çevrildi. Bu gelişme üzerine, okulun yakınındaki bir parka giderek yanında getirdiği tabancayı göğsüne dayadı ve intihar edeceğini söyledi. Çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olayın Gelişimi

  • İnci K., eski sevgilisinin çalıştığı okulun önüne gitti.
  • Görüşme talebi reddedildi.
  • Okulun yakınındaki bir parkta tabancayı göğsüne dayadı.
  • Çevredekiler durumu fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polisin Müdahalesi ve Sonrası

Olay yerine gelen polis ekipleri, İnci K.'yı yaklaşık bir saat boyunca ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen genç kadın, tabancayı ateşleyerek kendini vurdu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla hastaneye kaldırdı.

Sağlık Durumu ve Soruşturma

Hastanede tedavi altına alınan İnci K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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