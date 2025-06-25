İstanbul'da yarın 798 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek

Millet bahçesinde çocuk oyun alanları, tematik bahçeler, spor sahaları, etkinlik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, balo salonu, millet kıraathanesi, 144 araçlık otopark, ibadethane ve büfe bulunuyor.

Yaklaşık 35 bin 655 metrekare alanda projelendirilen millet bahçesi, bölge sakinlerine yeşil ve sosyal donatı alanları sunacak.

Törende, 1077'si konut, 55'i iş yeri olmak üzere toplam 1132 bağımsız bölümün de temeli atılacak.

Yarın yapılacak törende, yapımı tamamlanan 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere 798 bağımsız bölüm hak sahiplerine verilecek.

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