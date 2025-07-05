Erdoğan: Terörsüz Türkiye Hedefine Emin Adımlarla İlerliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP yönetiminin ülke siyasetine katkı sağlamak ve proje üretmek yerine sokak eylemlerinden medet umduğunu belirtti. Erdoğan, yargı kurumlarını yıpratma çabasıyla suçlarını örtmeye ve sokak eylemleriyle suçluları aklamaya çalıştıklarını ifade etti. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'dan dönüşünde uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu EİT'nin 1985'ten bu yana 8 milyon kilometrekarelik bir coğrafyada, yarım milyarı aşkın nüfusa hitap eden bölgesel bir platform haline geldiğini vurguladı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Bölgesel İş Birliği

Teşkilatın, büyük potansiyeli bulunan jeostratejik olarak son derece önemli bir bölgede iş birliğini derinleştirmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, üyelerin sahip olduğu ortak değerleri ve kadim kardeşliği de yönettiğini söyledi. Türkiye'nin, teşkilatın bağlı kuruluşlarından Ticaret ve Kalkınma Bankası, Eğitim Enstitüsü ve Gıda Güvenliği Bölgesel Koordinasyon Merkezi'ne ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Zirvede yeşil dönüşüm, enerji kaynaklarının etkin kullanımı, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

2035 Vizyon Belgesi ve Ekonomik Hedefler

Erdoğan, teşkilatın ticaret, bağlantısallık, ekonomik entegrasyon ve enerji kaynaklarının verimli kullanımı gibi alanlarda oynadığı rolü pekiştirecek tedbirleri değerlendirdiklerini belirtti. Temel odağın kaybedilmeden üyeler arasında iktisadi ve ticari iş birliğinin desteklenmesi, sonuç ve proje odaklı bir yapıya dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda 2035 Vizyon Belgesi'nin çerçevesini belirlemeye dair istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Turizm İş Birliği ve Bölgesel Gelişmeler

Zirve öncesinde düzenlenen iş, kadın ve gençlik forumlarının çıktılarını değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, teşkilat bünyesinde turizm iş birliğinin artırılmasının da gündemde olduğunu söyledi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Turizm Başkenti olarak seçilen Erzurum'da çeşitli faaliyetlere devam edildiğini, 50'ye yakın etkinliğin gerçekleştirildiğini ifade etti. 2026 yılı turizm başkenti seçilen Şuşa'da da çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Bölgesel Gelişmeler ve Diplomatik Temaslar

Bölgesel gelişmeler bağlamında, İsrail'in saldırgan tutumu ışığında İran ve Gazze'deki durumu değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile istişarelerde bulunduklarını söyledi. Türkiye olarak fiili ateşkesin kalıcı sükunete tahvil edilmesi için her türlü gayreti göstermeye hazır olduklarını vurguladı. Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrıntılı görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Dış Politika ve Bölgesel Barış

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurucu üyelerinden biri olarak bu platformu yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik araç olarak gördüklerini belirten Erdoğan, üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmanın önemine değindi. Ticaretin serbestleştirilmesi, lojistik altyapı entegrasyonu ve gümrüklerin sadeleştirilmesi gibi adımların güçlü şekilde desteklendiğini ifade etti. Orta Asya ülkeleri, İran, Pakistan ve Afganistan ile ticaret hacminin geliştirilmesi ve alternatif finans modelleriyle bölgesel dayanıklılığın artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye Hedefi

"Terörsüz Türkiye" hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını belirten Erdoğan, bu adımların kontrollü biçimde ardı ardına atıldığını söyledi. Silah bırakma konusunun takipçisi olduklarını vurguladı. DEM Parti heyetiyle de bu hedef doğrultusunda görüşmeler yapılacağını açıkladı. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının Türkiye için güvenlik, demokrasi ve kalkınma alanlarında yeni bir dönemin başlangıcı olacağını ifade etti.

Gazze İçin Diplomatik Çabalar

Gazze'de yaşanan insani trajedinin en başından beri hem siyasi hem de diplomatik düzeyde gündemlerinde olduğunu belirten Erdoğan, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için çaba gösterdiklerini söyledi. ABD Başkanı Trump ile yapılan görüşmede Gazze sürecine müdahil olunmasının istendiğini aktardı. Gazze'deki şehitlerin sayısının şu ana kadar 55-60 bin olduğunu belirtti.

Bölgede 100 bine yakın yaralı bulunduğu, bunların bir kısmının tedavi için Türkiye'ye getirildiği belirtildi.

Katar ve Mısır üzerinden yürüyen arabuluculuk mekanizmasına doğrudan destek verildiği ifade edildi.

ABD'nin İsrail üzerindeki etkisinin belirleyici olacağı vurgulandı.

İki devletli çözümün bölgede kalıcı barış için tek anahtar olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Güvenilirliği ve Savunma Politikası

Türkiye'nin F-35'leri öncelikle kendi güvenliği için istediğini belirten Erdoğan, savunma sanayii alanında atılımların hızlandığını söyledi. Türkiye'nin güvenlik altyapısını güçlendirmesinin kimse için tehdit olmadığını vurguladı. NATO zirvesinde savunma harcamalarının artırılması yönünde karar alındığını hatırlattı. Türkiye'nin barışçıl yaklaşımıyla bölgesinde güvenilir bir ülke olduğunu ifade etti.

Azerbaycan ile İlişkiler ve Zengezur Koridoru

Azerbaycan ile ilişkilerin kardeşlik bağına dayandığını belirten Erdoğan, "İki devlet, tek millet" anlayışının derin anlamlar taşıdığını söyledi. Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla bölgenin tamamı için yeni imkanların doğacağını vurguladı. Orta Koridorun Zengezur hattıyla bütünleşmesinin yük taşımacılığında önemli bir adım olacağını ifade etti.

Suriye Politikası ve Bölgesel İstikrar

Türkiye'nin Suriye'nin müreffeh geleceğini desteklediğini belirten Erdoğan, Suriye yönetiminin ABD ve Avrupa'nın yaptırımları kaldırma kararı sonrası kalkınma yolunda daha hızlı adımlar atacağına inandığını söyledi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı. Suriye'de kalıcı huzur ve istikrarın Türkiye'nin de çıkarına olduğunu ifade etti.

Dış Politika Vizyonu: Daha Adil Bir Dünya Mümkün

Türkiye'nin dış politikada barış eksenli bir yaklaşım benimsediğini belirten Erdoğan, "Daha adil bir dünya mümkün" ve "Dünya beşten büyüktür" söylemlerinin ülkenin dış politika vizyonu haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin haklı tezlerini anlatmaya devam ettiklerini ve bu vizyonun iç kamuoyunda da ciddi karşılık bulduğunu ifade etti.

Sokak Eylemleri ve CHP Eleştirisi

Erdoğan, CHP'nin siyaseti artık karşılıksız bir siyaset haline geldiğini belirterek, vatandaşların sokak eylemlerinin ancak bölücülere ve darbecilere hizmet edeceğini bildiğini söyledi. CHP yöneticilerine bağımsız yargının kararlarını beklemeleri tavsiyesinde bulundu. CHP yönetiminin ülke siyasetine katkı sağlamak yerine sokak eylemlerinden medet umduğunu yineledi.

Yolsuzluk Sendromu ve AK Parti'nin Konumu

CHP'nin birinci parti olmasının söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, AK Parti'nin Cumhur İttifakı ile birlikte emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi. Yolsuzluk sendromu içerisindeki bir partinin Türk milletinden onay almasının mümkün olmadığını ifade etti.

Orman Yangınlarıyla Mücadele

Türkiye'nin yaz aylarında orman yangını riski açısından en hassas döneme girdiğini belirten Erdoğan, bu yıl 3 bin 140 yangın çıktığını açıkladı. Son 9 günde çıkan 721 yangının 720'si kontrol altına alındı. Yangınlarla mücadelede bölgemizin en iyi hava ve kara filosuna sahip ülkesiyiz dedi.

27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA'dan oluşan hava filosu;

6 bin kara aracı ve 25 bin orman kahramanı;

%90'ı ilk 24 saatte kontrol altına alınan yangınlar;

Kasıt veya ihmal tespit edilen yangınlarla ilgili adli işlemler sürüyor.

Vatandaşların yaz aylarında daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, orman yangınlarının sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde görüldüğünü belirtti. Devletin tüm imkanlarının yangınların söndürülmesi için seferber edildiğini ifade etti.



