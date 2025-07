Bakan Kurum: Malatya'da Şantiyeler 24 Saat Çalışacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da inşa çalışmaları devam eden Bakırcılar Çarşısı'nda müteahhitleri 7/24 mesai esasıyla çalışarak inşaatları tamamlamaları konusunda uyardı. "İki şantiye de 24 saat çalışacak. Burası bitecek. Her iskelede adam olacak. Çalışmazsanız ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım" ifadelerini kullanan Bakan Kurum, projelerin hızla tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Malatya'daki programı kapsamında kentte devam eden inşa çalışmalarıyla ilgili son durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında değerlendirdi.

Malatya'daki Koordinasyon Toplantısı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantıda yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni talimatlar verdi.

Valilik Binasında İnceleme

Toplantının ardından yerel yöneticiler ve bakanlık yetkilileri ile birlikte yapımı tamamlanan ve önümüzdeki ay hizmete girecek olan valilik binasında inceleme yapıldı. Bakan Kurum, valiliğin çevre düzenlemesinin de hızla tamamlanması için yetkililere talimat verdi.

Bakan Kurum'dan Müteahhitlere 24 Saat Uyarısı

Bakan Kurum, Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı ile şehir merkezinde incelemelerde bulundu.

Bakırcılar Çarşısı'nda çalışmaların hızla tamamlanması gerektiğine dikkat çekti.

Müteahhitleri yanına çağırıp inşaatlarla ilgili izahat istedi.

İki şantiyede 867 kişinin çalıştığını öğrenen Bakan Kurum, bu sayının yetersiz olduğunu belirtti.

Bakan Kurum'un Açıklamaları

"Niye daha fazla değil? İki şantiye de 24 saat çalışacak. Çalışacaksınız, hakkedişinizi alacaksınız. Ertesi gün paranızı alacaksınız. Burası bitecek. Çalışmazsanız ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım. Bitirin; biz de size ne destek verilmesi gerekiyorsa verelim. Her iskelede adam olacak. Ben 1 ay sonra buraya geldiğimde buranın asfaltı vs bitecek."Müteahhidin "Farkındayız Bakanım her gün de toplantı yapıyoruz" sözlerine ise Bakan Kurum, "Toplantı yapmayın iş yapın. Burayı ben özellikle gece takip edeceğim. Gece de adam çalışacak gündüz de" yanıtını verdi.