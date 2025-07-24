Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,4770 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,4460'tan tamamladı. Bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 40,4770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 47,7580'den ve sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,0740'tan satılıyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,2 seviyesinde bulunuyor.

Küresel Gelişmeler ve Gümrük Tarifeleri

Dünya genelinde gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler varlığını korurken, konuya ilişkin gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi. Söz konusu oranın daha önce duyurulan yüzde 25'lik tarifeden düşük olması piyasalardaki olumlu havayı destekledi.

Trump, Japonya'nın pazarını "ilk kez" ABD'ye açtığına dikkati çekerek bunun gümrük vergileri kadar kar sağlayabileceğini kaydetti. Büyük ülkeleri pazarlarını ABD'ye açmaya ikna edebilirse tarife uygulamalarından vazgeçebileceğini vurgulayan Trump, aksi takdirde çok daha yüksek gümrük vergilerinin uygulanacağını bildirdi. Trump ayrıca İngiltere, Filipinler ve Endonezya ile de anlaşma yaptıklarını, Çin ile ticaret anlaşmasını da tamamlama sürecinde olduklarını anlattı.

Merkez Bankası Kararları ve Beklentiler

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine de devam eden Trump, konut sektörünün faiz oranlarının düşmemesi nedeniyle geride kaldığını söyledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nin açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler , temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50 'ye çekmesini bekliyor.

, temmuz ayında TCMB'nin politika faizini indirerek yüzde 'ye çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu.

oldu. Haziran ayında gerçekleştirilen toplantıda, politika faizi yüzde 46 'da sabit tutulmuştu.

'da sabit tutulmuştu. ECB'den ise bu ay bir faiz indirimi beklenmiyor.

Piyasalarda Takip Edilecek Veriler

Analistler, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.



