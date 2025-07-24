Muhittin Böcek ikinci kez hastaneye sevk edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye sevk edildi. Covid-19 pandemisi döneminde geçirdiği ağır hastalık sonrası solunum ve akciğer sorunları yaşayan Böcek, cezaevindeki sağlık kontrolleri kapsamında ciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Muhittin Böcek'in sağlık kontrollerinin ardından yeniden cezaevine nakledilip nakledilmeyeceği, doktorların değerlendirmesine göre netlik kazanacak.

Yaklaşık bir hafta önce de benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılan ve gerekli tetkiklerinin ardından cezaevine geri götürülen Böcek hakkında; yetkililer, sevkin rutin kontroller ve rahatsızlığın takibi amacıyla gerçekleştirildiğini bildirmişti.