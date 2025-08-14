Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
Murat Kapki, Mücahit Birinci'yle cezaevindeki görüşmesine ilişkin ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Murat Kapki, avukat Mücahit Birinci ile cezaevindeki görüşmesiyle ilgili ''müşteki'' sıfatıyla ifade verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 19:08, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 19:09
Murat Kapki, Mücahit Birinci'yle cezaevindeki görüşmesine ilişkin ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan Kapki ile avukat Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdikleri belirtilen görüşme süreci ve içeriğiyle ilgili iddialara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Kapki'nin "müşteki" sıfatıyla ifadesi alındı.

El yazılı şikayet dilekçesini kendisinin yazdığını ifade eden Kapki, bu dilekçeyi Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğini söyledi.

Kapki, vekalet ilişkisi bulunan Melih isimli avukat arkadaşının kendisini aradığını belirterek, avukatın, Mücahit Birinci'nin kendisiyle görüşmek istediği ve kendisini tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye ettirebileceğiyle ilgili haber gönderdiğini öne sürdü.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 kez ifade verdiğini, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına rağmen beyanları yeterli görülmediğinden tahliye edilmediğini kaydeden Kapki, "Ben de tahliye olabileceğimi düşünerek bu şahısla görüşebileceğimi söyledim. Bunun üzerine noter kanalıyla gönderilen vekaletname ile 29 Temmuz'da Mücahit Birinci'yi avukatım olarak tayin ettim." dedi.

Kapki, Birinci'yi daha önceden tanımadığını savunarak, "Bu şahsı ilk ve son defa beni ziyaret ettiği gün gördüm. Vekaletname düzenlendikten sonra 31 Temmuz'da Birinci ziyaretime geldi. Görüşmeye başladıktan sonra bana öncelikle makyavelist olmamı ve kendimi ona teslim etmem gerektiğini, bunu yaparsam bir hafta içinde tahliye olacağımı söyledi. Bunun yolunun nasıl olacağını sorduğumda yanında 2 nüsha halinde getirdiği 1,5 sayfalık bilgisayar yazılı metinleri bana verdi ve okumamı söyledi." diye konuştu.

Bu metinlerin içeriğinden şikayetçi olduğunu ifade eden Kapki, şöyle devam etti:

"Bunları okuyunca kimseye iftira edemeyeceğimi söyleyip, metinde geçen hususların doğru olmadığını belirttim. Söz konusu metni imzalamayı reddettim. Ayrıca kendisine zaten etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığımı söyledim. Buna rağmen bazı gazetecilerin hakkımda aleyhte yazılar yazdığını söylediğimde kendisinin tüm bu durumları tersine çevireceğini ve yine kendisine teslim olmamı vadetti. Ayrıca tüm bu işlerin karşılığı olarak benden 2 milyon ABD doları alacağını söyledi. Bu ücreti talep ederken bu parayı herhangi birine vereceğine dair bir ibaresi olmadı. Ben kimseye iftira etmeyeceğimi söylediğimden aramızdaki görüşme sonlandı.

Sonrasında yanında getirdiği yukarıda belirttiğim yazıların olduğu metinleri benden aldı. Kendisi çıkacakken tahliye olup olamayacağımı kendisine sordum. Birinci de 'Senin tercihin bu oldu.' şeklinde bir cümle kurdu ve yanımdan ayrıldı. Birinci isimli avukat yanıma geldiğinde, adliye içerisinde ilişkili olduğu hakim ya da Cumhuriyet savcısı olduğuna dair ve dolayısıyla bahse konu benden istediği parayı bu ilişkilerini kullanmak amacıyla kullanacağına dair bir vaatte bulunmadı."

Kapki, olaydan birkaç gün sonra noter aracılığıyla Mücahit Birinci'yi vekaletten azlettiğini belirterek, Birinci'den şikayetçi olduğunu söyledi.

- Soruşturmada yetkisizlik kararı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosunun dün verdiği yetkisizlik kararında, Kapki'nin avukatının 12 Ağustos'ta Birinci hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla savcılığa sunduğu dilekçeye yer verildi.

Kararda, şikayet dilekçesindeki benzer iddialarla ilgili olarak şikayet eden Kapki hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Kapki aleyhine verilen ifadelerin de söz konusu şikayet dilekçesinde belirtilen yöntemle verilmiş olabileceği itibarıyla, anılan dosyalarla birlikte değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Bu nedenle yetkisizlik kararı verildiği belirtilen yazıda, evrakın gereğinin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiği ifade edildi.

