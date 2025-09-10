MSB'de görevli yüksek mühendis 5 yaşındaki kızı önünde öldürüldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan yüksek mühendis 46 yaşındaki Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederi ile bir araya geldi.

Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

OĞLUNUN YANINDA BIÇAKLADI İDDİASI

Kayınpeder K.A., gelini Başak'ı oğlu ve torununun gözü önünde defalarca bıçakladı.

BOĞAZINDAN TEKRAR BIÇAKLANDI

Yaralı halde kapıyı açıp yardım isteyen Arslan, peşinden gelen kayınpederi tarafından boğazından tekrar bıçaklandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kudret Arslan ve oğlu, polis tarafından gözaltına alındı.

Çiftin 5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alındı. Olayı haber alıp gelen Başak Gürkan Arslan'ın yakınları gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.