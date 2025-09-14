KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sokak ortasında otomatik tüfekle infaz

Adıyaman'da sokakta kanlar içinde bulunan 22 yaşındaki Murat Köroğlu, hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri olay yerinde bulunan otomatik tüfeği incelenmek üzere muhafazaya aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 07:15, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 07:17
Adıyaman'da sokakta kanlar içinde bulunan 22 yaşındaki Murat Köroğlu, hayatını kaybetti.

Olay gece saatlerinde merkez Altınşehir mahallesinde meydana geldi. Mahalle sakinleri yerde yatan genci görünce durumu 11 Acil Servis'e bildirdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Köroğlu, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri olay yerinde bulunan otomatik tüfeği incelenmek üzere muhafazaya aldı.


