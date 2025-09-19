Aydın'da Rüşvet Operasyonu! Bekçi ve Emekli Polisin de Olduğu 6 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında çarşı ve mahalle bekçisi ile emekli polisin de bulunduğu 6 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alındı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir restoranın Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu yetki belgesi olmadan satış yaptığı ve denetim öncesinde bilgi alarak tedbir aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonun Detayları

İşletme sahipleri ve iletişimde oldukları kişiler takibe alındı. Ekipler, şüphelilerin denetim öncesi görevli memura rüşvet vererek bilgi aldıklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonla restoran işletmecileri Y.E. ile A.B.K., emekli polis A.Y., çarşı ve mahalle bekçisi V.K. ile Ö.E. ve A.K. yakalandı.

Gözaltı ve Adliyeye Sevk

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



