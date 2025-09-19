Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) temmuz itibarıyla eksi 343,9 milyar dolar oldu. Rezerv varlıklar 19,3 milyar dolar artarak 169,2 milyar dolar ile tarihsel olarak en yüksek değere ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 14:08, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 14:09
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 dönemine ilişkin UYP verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 4,2 artışla 378,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,4 yükselişle 722,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) temmuz itibarıyla eksi 343,9 milyar dolar oldu.

Rezerv varlıklar 19,3 milyar dolar artarak 169,2 milyar dolar ile tarihsel olarak en yüksek değere ulaştı.

Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,1 artarak 70,6 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,6 azalarak 134,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 13,2 azalarak 40,9 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet'in yurt dışı tahvil yükümlülükleri yüzde 6,3 artarak 44,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışın etkisiyle, yüzde 6 artışla 220,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemi yüzde 7,8 artarak 125,8 milyar dolara ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,7 yükselerek 375,9 milyar dolara ulaştı.

