Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu

Bakan Ersoy, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile Şanlıurfa'da bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ve "Tarihin sıfır noktası" olarak bilinen Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Bakan Ersoy ve Prenses Akiko, Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'dan bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ersoy, yaptığı konuşmada Göbeklitepe'nin, 12 bin yıl öncesine uzanan geçmişiyle, yalnızca Anadolu'nun değil tüm insanlık tarihinin başlangıç noktalarından kabul edildiğini söyledi.

Bakan Ersoy, Göbeklitepe'deki kazı çalışmalarında yeni bir buluntunun gün yüzüne çıkarıldığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Göbeklitepe'de yıllardır kesintisiz yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında çok önemli bir buluntunun daha gün yüzüne çıkarıldığı müjdesini de buradan paylaşmak istiyorum. Göbeklitepe'nin B ile D yapıları arasındaki mekanda, bir oda duvarının içerisinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu. Benzer örneklerine daha önce Karahantepe'de rastlamıştık ancak Göbeklitepe'den çıkan bu yeni buluntu, Neolitik Çağ'ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliği taşımaktadır."

"Göbeklitepe'ye ilgiyi sürdürülebilir şekilde yönetmeyi hedefliyoruz"

Göbeklitepe'de başlatılan kazıların arkeoloji dünyasında dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sayesinde yalnızca kazılarla yetinmiyor, ortaya çıkarılan yapıları restore ediyor, koruyor ve gelecek nesillere emanet ediyoruz." dedi.

Geçen yıl Aslanlı Yapı'da başlattıkları restorasyonlara bu yıl C yapısında devam ettiklerini dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göbeklitepe'de bugüne kadar açığa çıkarılan en büyük yapı olan C yapısında duvarların sağlamlaştırılmasından dikili taşların özgün konumlarına taşınmasına kadar kapsamlı çalışmalar başarıyla tamamlandı. 6 metreyi bulan, tonlarca ağırlıktaki dikili taşlar, bilim insanlarımızın titiz ve uzmanlık gerektiren çabalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Bu süreçte kullanılan her malzeme, aslına uygunluğu gözetilerek seçildi. Hatta keçi kılından yapılan özel derz harcı dahi bu hassasiyetin bir parçası oldu. Artık yalnızca kazı ve koruma değil ziyaretçi yönetimi konusunda da yeni bir döneme giriyoruz. 2025 yılı bitmeden açılacak yeni ziyaretçi merkezi, otopark ve yürüyüş yolları ile Göbeklitepe'ye ilgiyi sürdürülebilir şekilde yönetmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca bu yıl taşıdığımız bin kadar zeytin ağacı, alanın korunmasına katkı sağlarken önümüzdeki ay yapılacak jeomanyetik ölçümler de bundan sonraki kazı stratejimizi belirleyecek."

Taş Tepeler Projesi kapsamında 2025 yılı itibarıyla 36 uluslararası akademik kurumun katılımı, 220 kişiden oluşan uzman ve öğrenci kadrosu ile 10 farklı noktada arkeolojik kazılar gerçekleştirdiklerini anlatan Ersoy, Göbeklitepe'nin tüm insanlık tarihinin ortak mirası olduğunu vurguladı.

- Berlin'de "Taştaki Mitler: Göbeklitepe ve Son Avcıların Dünyası" Sergisi açılacak

Bakan Ersoy, Göbeklitepe'nin tanıtımına büyük önem verdiklerini söyledi.

"Geçtiğimiz yıl İtalya'da Roma İmparatorluğu'nun görkemli simgesi Kolezyum'da 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' Sergisi'ni gerçekleştirmiştik. Yaklaşık 2 bin yıllık Kolezyum ile 12 bin yıllık Göbeklitepe'nin bu tarihi buluşmasına 6 milyonu aşkın kişi de tanıklık etti." diyen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Burada sizlere ilk kez duyurmak istediğim yeni bir heyecanımız daha var. Gelecek yıl 5 Şubat-31 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Berlin kentindeki Yakın Doğu Müzesi James-Simon Galerisi'nde 'Taştaki Mitler: Göbeklitepe ve Son Avcıların Dünyası' adlı büyük bir sergiyi hayata geçireceğiz. Bu sergide Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü envanterine kayıtlı 96 eser, dünyanın gözleri önüne serilecek. Göbeklitepe'nin Avrupa'daki ikinci durağında da büyük ilgi ile karşılanacağına eminim.

Göbeklitepe, yalnızca geçmişi aydınlatan bir arkeolojik alan değil aynı zamanda geleceğe bırakacağımız bir emanettir. Bizler, bu emaneti korumak, gelecek nesillere aktarmak ve tüm insanlıkla paylaşmakla yükümlüyüz."

"Göbeklitepe, insanlığın ortak mirasıdır"

Bakan Ersoy, dostane ilişkilerin, yalnızca kültür ve ekonomi alanlarıyla sınırlı kalmadığını, Japonya'nın Türkiye'deki arkeolojik kazı çalışmalarına verdiği destekle yeni bir boyut kazandığını ifade etti.

Prenses Akiko'ya ilgisinden dolayı teşekkür eden Ersoy, "Dostluğumuzun kültür ve tarih temelinde daha da güçleneceğine inanıyorum. Göbeklitepe, insanlığın ortak mirasıdır. Bu mirası koruyarak geleceğe taşımak, hepimizin sorumluluğudur." dedi.

Bakan Ersoy ve Japon Prenses Akiko'ya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve ilgililer eşlik etti.