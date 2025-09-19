Ali Yerlikaya: Artık kimsenin yok sayamayacağı bir Türkiye var

Erdoğan: Dünya, Türk Savunma Sanayiini konuşuyor
Erdoğan: Dünya, Türk Savunma Sanayiini konuşuyor
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Benzine zam yolda
Benzine zam yolda
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Osmaniye'de korkutan deprem!
Osmaniye'de korkutan deprem!
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
Meteoroloji açıkladı: Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor
Meteoroloji açıkladı: Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor
Bakanlıktan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Bakanlıktan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
TROY sınırları aşıyor: Hedef uluslararası pazarlara açılmak
TROY sınırları aşıyor: Hedef uluslararası pazarlara açılmak
Mustafa Bozbey'den AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara yalanlama
Mustafa Bozbey'den AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara yalanlama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ali Yerlikaya: Artık kimsenin yok sayamayacağı bir Türkiye var

Ankara'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin dünyada bir güç unsuru haline geldiğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 15:09, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 15:04
Yazdır
Ali Yerlikaya: Artık kimsenin yok sayamayacağı bir Türkiye var

'Terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda gaziler ve aileleri ile bir araya geldi.

Programda konuşan Bakan Yerlikaya, "Bizim için gazilik makamı sıradan bir makam değildir. Zira, bu milletin Meclisi gazidir, şehirleri gazidir, cumhuriyetimizin banisi gazidir. Bu aziz milletin özü gazidir. Tarihi gazaların, fedakarlıkların, direnişlerin tarihidir. Bizler, tarih boyunca vatanı canımızdan aziz bilerek var olduk.

Şehit ve gazilerimizin verdiği ulvi mücadelelerle devletimizi kurduk. Hür ve bağımsız olduk. En karanlık gecede, 15 Temmuz'da bir olduk, iri olduk, diri olduk. Milli irade, birlik, beraberlik ve hak davasında tek yürek olduk. Bu davanın çelikten iradesi de aziz şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimizsiniz" dedi.

"GAZİLERİMİZİN HATIRASINI YAŞATACAĞIZ"

Gazilerin daima yanlarında olacaklarını vurgulayan Bakan Yerlilkaya, "Gazilik, bir madalyadan, bir unvandan, bir mertebeden öte, imanın ve cesaretin mühürlenmiş halidir. Ahdimiz var, gazilerimizin hatırasını yaşatacağız. Şehitlerimizin emanetini yere düşürmeyeceğiz. Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daim kılacağız. Türkiye'nin huzuru için ne gerekiyorsa onu yapacağız.

Milletimiz daima yanınızdadır, devletimiz daima arkanızdadır. Gazilerimizin derdi bizim derdimizdir. Gazilerimizin sevinci bizim sevincimiz, acısı bizim acımızdır. 'Ulaşılmaz devlet' devri kapanmıştır. Bizim devletimiz ulaşan, duyan ve sorunları çözen devlettir" diye konuştu.

"ARTIK KİMSENİN YOK SAYAMAYACAĞI BİR TÜRKİYE VAR"

Türkiye'nin her anlamda varlığını hissettiren bir devlet olduğunu dilen getiren Bakan Yerlikaya, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde denge unsuru, dünyada ise sözü geçen bir Türkiye var. Artık kendi kararını kendi veren, masada da sahada da varlığını hissettiren, kimsenin yok sayamayacağı bir Türkiye var.

Türkiye, sözü muteber, iradesi güçlü, duruşu cesaretli olan bir devlettir. Geleceğini kendi iradesiyle inşa eden, hedeflerini kendi vizyonuyla çizen bir devlettir" şeklinde konuştu.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Türkiye'nin huzuru için daima çalışacaklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Biz, İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin kahraman mensubumuzla birlikte görevimizin başındayız.

Milletimizin canına, malına, huzuruna kasteden kim olursa olsun, hangi kılığa girerse girsin, hangi maskeyi takarsa taksın hesabını sorduk, soracağız" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber