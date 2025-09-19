Ali Yerlikaya: Artık kimsenin yok sayamayacağı bir Türkiye var

'Terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda gaziler ve aileleri ile bir araya geldi.

Programda konuşan Bakan Yerlikaya, "Bizim için gazilik makamı sıradan bir makam değildir. Zira, bu milletin Meclisi gazidir, şehirleri gazidir, cumhuriyetimizin banisi gazidir. Bu aziz milletin özü gazidir. Tarihi gazaların, fedakarlıkların, direnişlerin tarihidir. Bizler, tarih boyunca vatanı canımızdan aziz bilerek var olduk.

Şehit ve gazilerimizin verdiği ulvi mücadelelerle devletimizi kurduk. Hür ve bağımsız olduk. En karanlık gecede, 15 Temmuz'da bir olduk, iri olduk, diri olduk. Milli irade, birlik, beraberlik ve hak davasında tek yürek olduk. Bu davanın çelikten iradesi de aziz şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimizsiniz" dedi.

"GAZİLERİMİZİN HATIRASINI YAŞATACAĞIZ"

Gazilerin daima yanlarında olacaklarını vurgulayan Bakan Yerlilkaya, "Gazilik, bir madalyadan, bir unvandan, bir mertebeden öte, imanın ve cesaretin mühürlenmiş halidir. Ahdimiz var, gazilerimizin hatırasını yaşatacağız. Şehitlerimizin emanetini yere düşürmeyeceğiz. Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daim kılacağız. Türkiye'nin huzuru için ne gerekiyorsa onu yapacağız.

Milletimiz daima yanınızdadır, devletimiz daima arkanızdadır. Gazilerimizin derdi bizim derdimizdir. Gazilerimizin sevinci bizim sevincimiz, acısı bizim acımızdır. 'Ulaşılmaz devlet' devri kapanmıştır. Bizim devletimiz ulaşan, duyan ve sorunları çözen devlettir" diye konuştu.

"ARTIK KİMSENİN YOK SAYAMAYACAĞI BİR TÜRKİYE VAR"

Türkiye'nin her anlamda varlığını hissettiren bir devlet olduğunu dilen getiren Bakan Yerlikaya, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde denge unsuru, dünyada ise sözü geçen bir Türkiye var. Artık kendi kararını kendi veren, masada da sahada da varlığını hissettiren, kimsenin yok sayamayacağı bir Türkiye var.

Türkiye, sözü muteber, iradesi güçlü, duruşu cesaretli olan bir devlettir. Geleceğini kendi iradesiyle inşa eden, hedeflerini kendi vizyonuyla çizen bir devlettir" şeklinde konuştu.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Türkiye'nin huzuru için daima çalışacaklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Biz, İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin kahraman mensubumuzla birlikte görevimizin başındayız.

Milletimizin canına, malına, huzuruna kasteden kim olursa olsun, hangi kılığa girerse girsin, hangi maskeyi takarsa taksın hesabını sorduk, soracağız" dedi.