Antalya Kırcami'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kırcami Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, yerleşim yerleri ve seralara ulaşmıştı.

Öte yandan, bazı vatandaşların dumandan etkilendiği öğrenildi. Bazı kişiler ambulanslarda tedavi edilirken; bazıları hastaneye kaldırıldı.

Bir ev kullanılamaz hale geldi

Kısa sürede büyüyen yangın, bazı sera ve bahçelerde hasara neden oldu. Bir bağ evi ile 2 katlı bir ev alevler nedeniyle kullanılamaz hale gelirken; bir iş yerinde de ağır hasar oluştu. Ayrıca, bazı bahçelerde tarım aletlerinin bulunduğu barakalar kullanılamaz duruma geldi.

Yangının çıktığı alanda bulunan bir köpek barınağında da hasar oluştu. Barınaktaki köpekler güvenli yerlere tahliye edildi.

Belediye Başkanı Uysal'dan açıklama

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, meydana gelen yangına ilişkin yaptığı açıklamada ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü belirtti:

"Kırcami bölgemizde sabah saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ekiplerimiz sahada; tüm kurumlarla tam koordinasyon içinde yangına müdahale ediyoruz.

Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza geçmiş olsun."