Bakan Tekin: Eğitim, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu

Düzce Esin Olcay Anadolu Lisesi'nin açılış töreninde konuşan Tekin, son 22 yılda kentte eğitim alanında yaşanan gelişmelerden bahsetti.

Derslik sayısının artırıldığını dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"2025-2026 eğitim-öğretim yılında ise halihazırda 3 bin 968 derslikte eğitim ve öğretim sezonunu açmış durumdayız, neredeyse 3 katına çıkmış durumda derslik sayısı. Bu eğitim-öğretim yılı başında 6 bin 24 öğretmenimiz öğretmenlik hizmetini yerine getiriyor. Düzce'de ilk ve ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 18, ortaöğretim kurumlarında ise 19, bu çok önemli bir gösterge. Zaten Türkiye'deki genel anlamda eğitim göstergeleri, OECD rakamlarının altında. Düzce'nin göstergeleri ise Türkiye ortalamasının da altında. Bu çok önemli bir rakam."

Tekin, Düzce'de öğretmen başına ilkokullarda 15, ortaokullarda 12, ortaöğretim kurumlarında ise 10 öğrenci düştüğünü kaydetti.

Şu anda kentte 2025 yatırım programında olan, inşaatı ve ihalesi devam edenlerle 296 dersliğin gelecek yıl biteceğini dile getiren Tekin, "Bu derslikler bittiğinde sadece Hacı Yakup köyünde ikili eğitim anlamında bir ihtiyacımız olacak. Huzurlarınızda şu sözü veriyorum, 2026 yatırım programımıza onu da almış olacağız ve Düzce'de ikili eğitim sorunu kalmayacak." diye konuştu.

Tekin, bu sürece katkı verenlere ve hayırseverlere teşekkür etti.

- "Yapılanları takdir etmek gerekir"

Bakan Tekin, eğitim öğretimin, toplumun tamamının ve bütün kesimlerinin hep birlikte sorumluluklarını yerine getirdiğinde başarılı olunacak bir alan olduğunu vurgulayarak, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim, öğretmenlerimizin, ailelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin ve siyasetçilerimizin görevlerimiz var. Herkesin kendi üstüne düşeni yapmasını arzu ediyorum. Herkes kendi üstüne düşeni yaptığında başarılı olacağız ancak kendi üstüne düşeni yapmadan başkalarını eleştiren, hatalarını ve eksiklerini söyleyen kişilerin samimiyetinden kuşku duymamız gerekir. O yüzden benim kendi kişisel hayata bakış açım, herhangi bir konuda eleştiri yapabilmek için önce kendi üstümüze düşeni yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Cansiparane ve fedakarca görevini yerine getiren öğretmen ailesinin mensubu olduğunu belirten Tekin, aileleri de sorumluluklarını yerine getirerek öğretmenlerin yüklerini alacak şekilde sürece dahil olmaya davet ederek, sürece katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Tekin, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın, kenti gezdiğinde her tarafta yatırımların olduğunu ve bunları takdir etmek gerektiğini söylediğini aktararak, "Gerçekten takdir etmek gerekiyor. Hem (AK Parti Düzce milletvekilleri) Ercan Öztürk ve Ayşe Keşir vekilimiz hem Valimiz, Düzce daha çok kazansın, Düzce'ye daha çok yatırım gelsin ve Düzce insanı daha müreffeh yaşasın diye çaba sarf ediyor. Talih vekilimiz, 'Ben de bu çabanın parçası olmak istiyorum' diyor ve yapılanları takdir ediyor. Bu da ayrıca çok güzel örnek, ona da teşekkür ediyorum. Onun da söylediği gibi siyaseten düşüncelerimiz farklı olabilir, birbirimizi eleştirebiliriz ama yapılanları takdir etmek gerekir. Bu vesileyle eğitim öğretim süreçlerine destek olan iş dünyasından sivil toplum örgütlerine kadar herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bugün, 19 Eylül Gaziler Günü olduğunu hatırlatan Tekin, "Millet olarak üstümüzde fikriyle, kanıyla ve canıyla emeği olan şehitlerimizin, gazilerimizin, büyüklerimizin vefasıyla öğünen milletiz. Bize yakışan şehitlerimizin, gazilerimizin, atalarımızın, dedelerimizin yadigarına sahip çıkmak, onların hem maddi hem manevi miraslarını kucaklamak, sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara taşımak. Bu vesileyle bugün aramızda olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Tekin ve protokol üyeleri, okulu gezdi.

Programa, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ile diğer ilgililer, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.