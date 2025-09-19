9. sınıf öğrencisi yazdığı mektupla dünya birincisi oldu

Erzincan Fen Lisesi öğrencisi Reyyan Demiriz, Universal Postal Union tarafından bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Mektup Yazma Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

Bu yılki yarışmanın teması, iklim değişikliği ve çevre bilincine dikkat çekmeyi amaçlayan "Kendinizi okyanus olarak hayal edin. Birine neden ve nasıl size iyi bakması gerektiğini açıklayan bir mektup yazın" başlığı altında belirlendi. Gençlerin hayal güçlerini ve ifade becerilerini kullanarak yazdıkları mektuplar, konunun özgünlüğü ve küresel çevre sorunlarına duyarlılık kazandırması açısından dikkat çekici bir nitelik taşıdı.

Reyyan Demiriz'in kaleme aldığı duygu ve düşüncelerle dolu etkileyici mektubu, uluslararası jüri tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.

Erzincanlı genç yetenek, Dubai'de düzenlenen 28. UPU Kongresi'nde mektubunu okuyarak altın madalyasını ve sertifikasını aldı.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Erzincan Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Reyyan Demiriz'i tebrik etti.