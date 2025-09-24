Bir ülke daha Sumud filosunu korumak için savaş gemisi gönderiyor

Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Bolat'tan Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Bolat'tan Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Bir ülke daha Sumud filosunu korumak için savaş gemisi gönderiyor

İsrail'in taciz saldırılarına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na İtalya'nın ardından İspanya'dan da destek geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'ye giden filoya yardımcı olması amacıyla donanma gemisi görevlendirdiklerini duyurdu.

Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 23:19, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 23:19
Yazdır
Bir ülke daha Sumud filosunu korumak için savaş gemisi gönderiyor

İspanya, dün gece insansız hava araçlarının hedef aldığı Gazze yardım filosuna destek amacıyla bir donanma gemisi göndereceğini açıkladı.

Bu gelişme, İtalya'nın saldırıya uğrayan teknelerdeki vatandaşlarını korumak için bir fırkateynini bölgeye yolladığını duyurmasından yalnızca birkaç saat sonra geldi.

New York'taki BM Genel Kurulu'nda konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cartagena Limanı'ndan yarın bir geminin yola çıkacağını belirterek, "Herhangi bir kurtarma operasyonuna ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı hazır bulunacak" dedi.

BM'DEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler, Gazze'ye giden Global Sumud Filosu'na yönelik insansız hava aracı saldırısı iddiaları üzerine bağımsız ve tarafsız bir soruşturma talep etti.

Filo, aralarında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu yüzlerce kişiyi taşıyordu ve Salı gecesi Yunanistan açıklarında yaşanan onlarca patlamayı İsrail'e bağladı. Organizatörler, gemilerde bebek maması, gıda, ilaç ve su bulunduğunu, silah taşımadıklarını açıkladı. Thunberg ise saldırıları "yıldırma taktiği" olarak nitelendirerek geri adım atmayacaklarını söyledi.

İsrail, Gazze'ye uyguladığı deniz ablukasının yasal olduğunu savunuyor ve yardımın İsrail limanları üzerinden ulaştırılabileceğini belirtiyor.

İTALYA YARDIM FİLOSUNU SUÇLADI

Saldırı iddialarının ardından İtalya ve İspanya donanma gemilerini bölgeye gönderme kararı aldı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni saldırıları kınadı ancak filoyu "tehlikeli ve sorumsuz" olarak nitelendirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise vatandaşlarını korumak için gerekirse müdahale edeceklerini söyledi.

AB Komisyonu da uluslararası hukuka göre seyir özgürlüğünün korunması gerektiğini vurgulayarak, filoya yönelik herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

51 gemiden oluşan filo, bu ay Barselona'dan yola çıkmış ve Gazze ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedeflemişti.

Fransa muhalefeti, Küresel Sumud Filosu'nun korunması için Macron'a çağrıda bulundu

Fransa'da solcu muhalifler, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insanı yardım götürmek için yola çıkan ve aralarında Fransız vatandaşlarının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu'nun yeni bir insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğramasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a filoyu koruma çağrısı yaptı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Macron'a yazdığı mektupta Sumud Filosu'ndaki Fransızlar için "diplomatik koruma" sağlanmasını talep etti.

Mektubunda Gazze'deki insani durumun korkunç boyutlara ulaştığını ve 1,5 milyon Filistinlinin açlıkla mücadele ettiğini hatırlatan Panot, yardım için yola çıkan ve "daha önce görülmemiş büyüklükteki barışçıl ve insani Filo organizasyonu" olarak tanımladığı Küresel Sumud'un korunması gerektiğini vurguladı.

Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan tekneler ile yolculuğuna başlamıştı

Küresel Sumud Filosu bünyesinde 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan 22 tekne, 7 Eylül'de başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı.

Sidi Busaid Limanı'ndaki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya'dan gelen iki tekneye drone saldırısı düzenlenmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber