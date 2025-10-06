Öğretim Görevlisi İlanında Formasyon Şartı Aranmamalı!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından 30 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de 8 Araştırma Görevlisi ve 4 Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu kadrolar içerisinde yer alan; Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi ilanında; "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans mezunu olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrasında; belgelendirmek kaydıyla, alanında en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak ve pedagojik formasyon eğitimi almış olmak." şartı aranmaktadır.

Bilindiği üzere, pedagojik formasyon eğitimi sertifikası, eğitim fakültesi mezunu olmayan diğer alanlardaki kişilerin öğretmenlik yeterliğine haiz olması için aldıkları derslerin ve öğretmenlik uygulamasının karşılık olarak aldıkları belgedir. Bu belge, yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim görevlileri için zorunluluk arz etmemekte, kişilerin ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmaları yeter görülmüştür.

Bu durumdan dolayı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda ilave olarak bu belgenin aranması başvuruları sınırlandırmakta, ilanı kişiye özel bir hale getirmektedir.

Bu nedenle, henüz başvuru süreci devam eden öğretim görevlisi kadrosundan Pedagojik Formasyon Eğitimi almış olmak şartının kaldırılması ilanı daha kapsayıcı ve akademik teamüllere uygun hale getirecektir.