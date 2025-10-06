Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin otopsi raporu tamamlandı

Evindeki pencereden düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, Güllü'nün kanında 3,53 promil alkol tespit edildi.

Ekol TV'den Dilek Güngör'ün haberine göre, Güllü'nün avukatı yaptığı açıklamada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporunun sonuçlarını paylaştı.

Açıklamada, "Rapor, merhumenin kanında 3,53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etanol bulunduğunu; ayrıca kanında düşük dozda reçeteli anksiyete ilacı ve mide koruyucu saptandığını göstermektedir. İdrarda da ağrı kesici tespit edilmiştir" denildi.

Avukat, bu seviyedeki alkolün ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini belirterek, "İç organlarda ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır. Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici madde bulunmamaktadır. Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü biçimde desteklemektedir" ifadelerini kullandı.