2025 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu

2025 Nobel Tıp Ödülü bağışıklık araştırmalarına verildi.

Periferik bağışıklık toleransı, bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasını önleyen temel mekanizmalardan biri olarak biliniyor.

Bilim insanlarının bu alandaki keşifleri, otoimmün hastalıkların nedenlerini anlamak ve tedavi yöntemleri geliştirmek açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Nobel sürecinin ilk ödülü açıklandı

Nobel Tıp Ödülü, 2025 Nobel Ödülleri kapsamında açıklanan ilk ödül oldu. İsveç'in Stockholm kentindeki Karolinska Enstitüsü'nde düzenlenen panelde duyurulan ödül, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz yıl mikrorna keşfine verilmişti

2024 Nobel Tıp Ödülü, hücrelerin işlevlerini düzenleyen ve adeta bir "açma-kapama düğmesi" gibi görev yapan mikroRNA'ları keşfeden Amerikalı bilim insanları Victor Ambros ve Gary Ruvkun'a verilmişti.

Bu yılki Nobel takvimi kapsamında fizik ödülü Salı günü, kimya ödülü Çarşamba, edebiyat ödülü ise Perşembe günü açıklanacak. Nobel Barış Ödülü Cuma günü, Nobel Ekonomi Anma Ödülü ise 13 Ekim'de sahiplerini bulacak.

Ödül töreni 10 Aralık'ta

Kazananlar, Nobel'in kurucusu Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak. 1896 yılında hayatını kaybeden Alfred Nobel, icat ettiği dinamitin yanı sıra kurduğu Nobel Ödülleri ile bilim ve barışa yaptığı katkılarla anılıyor.