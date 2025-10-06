Bakanlıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama

Avukat Serdar Öktem, otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öktem, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.

Saldırıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine aracıyla giderken, trafikte beklediği esnada, silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla yakalanmıştır. Konuyla ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."