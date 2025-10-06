Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
Ormanda ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime'nin mektubu ortaya çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı kırsal Kalfaköy yakınlarındaki ormanlık alanda 7 Ağustos gecesi ölü bulunan üniversite öğrencisine ait olduğu belirtilen bir mektup ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 18:05, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 18:05
Olay, 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece yaşanmıştı. Mersin'den üniversite okumak için Aydın'a gelen Teslime Hanedan (20), erkek arkadaşı olduğu öğrenilen E.F.'nin de aralarında bulunduğu 4 arkadaşıyla ticari taksiyle bölgeye gelmiş ve burada başına aldığı kurşun yarası ile hayatını kaybetmişti. Teslime'nin erkek arkadaşı E.F., ifadesinde kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürmüştü. Gözaltına alınan E.F., çıkarıldığı mahkemece adam öldürme şüphesi ile tutuklanmıştı. Denizli Cezaevi'nde tutuklu bulunan E.F.'nin talebi üzerine evde yapılan aramada kitapları arasında bir mektup bulundu. Bulunan mektup E.F.'nin avukatı Orhan Apaydın tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edildi. Teslime Hanedan'ın ölmeden kısa süre önce 20 Mart 2025 tarihinde el yazısı ile yazılmış mektubu E.F.'ye teslim ettiği öğrenildi.

Çektiği işkenceleri ve uyuşturucu batağına nasıl düştüğünü anlatmış

Üniversitede okumak için memleketi Mersin'den Aydın'a gelişinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek mektubuna başlayan Teslime Hanedan'ın mektupta bağımlı olduğunu, ardından kuryelik yaptığını ve gördüğü işkence ve tacizlerin eski neşesini kaçırdığını belirttiği öğrenildi. Güvendiği insanlar tarafından kimliği dahil her şeyinin alındığını belirten Teslime'nin daha sonra eskort adı altında çalışmak zorunda kaldığını belirttiği mektubun bazı gerçekleri ortaya çıkarmasının beklendiği öğrenildi.

