Ormanda ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime'nin mektubu ortaya çıktı

Olay, 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece yaşanmıştı. Mersin'den üniversite okumak için Aydın'a gelen Teslime Hanedan (20), erkek arkadaşı olduğu öğrenilen E.F.'nin de aralarında bulunduğu 4 arkadaşıyla ticari taksiyle bölgeye gelmiş ve burada başına aldığı kurşun yarası ile hayatını kaybetmişti. Teslime'nin erkek arkadaşı E.F., ifadesinde kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürmüştü. Gözaltına alınan E.F., çıkarıldığı mahkemece adam öldürme şüphesi ile tutuklanmıştı. Denizli Cezaevi'nde tutuklu bulunan E.F.'nin talebi üzerine evde yapılan aramada kitapları arasında bir mektup bulundu. Bulunan mektup E.F.'nin avukatı Orhan Apaydın tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edildi. Teslime Hanedan'ın ölmeden kısa süre önce 20 Mart 2025 tarihinde el yazısı ile yazılmış mektubu E.F.'ye teslim ettiği öğrenildi.

Çektiği işkenceleri ve uyuşturucu batağına nasıl düştüğünü anlatmış

Üniversitede okumak için memleketi Mersin'den Aydın'a gelişinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek mektubuna başlayan Teslime Hanedan'ın mektupta bağımlı olduğunu, ardından kuryelik yaptığını ve gördüğü işkence ve tacizlerin eski neşesini kaçırdığını belirttiği öğrenildi. Güvendiği insanlar tarafından kimliği dahil her şeyinin alındığını belirten Teslime'nin daha sonra eskort adı altında çalışmak zorunda kaldığını belirttiği mektubun bazı gerçekleri ortaya çıkarmasının beklendiği öğrenildi.