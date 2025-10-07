Üç bağımsız vekil AK Parti'ye katılıyor mu?

Bakan Açıkladı: İşte Yeni Dönemin Trafik Cezaları
Bakan Açıkladı: İşte Yeni Dönemin Trafik Cezaları
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Eski AK Parti milletvekili gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili gözaltına alındı
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Karadeniz'de ikinci alarm! Sahil Güvenlik inceleme yapıyor
Karadeniz'de ikinci alarm! Sahil Güvenlik inceleme yapıyor
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Üç bağımsız vekil AK Parti'ye katılıyor mu?

Ankara kulislerinde üç bağımsız milletvekilinin AK Parti'ye katılacağı iddiası gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni yasama yılı toplantısında milletvekillerine 2026'nın "reform yılı" olacağını vurgulayacağı ve Meclis çalışmalarında devamlılık uyarısı yapacağı belirtiliyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 10:45, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 10:56
Yazdır
Üç bağımsız vekil AK Parti'ye katılıyor mu?

Uzun süredir bazı bağımsız milletvekillerinin AK Parti'ye katılabileceği ve sayılarının üç olduğu konuşuluyor. Bağımsız üç milletvekilinin, genel merkezde gerçekleşen toplantıda mı yoksa daha sonra mı AK Parti'ye katılacağı henüz netlik kazanmadı. Aynı gün bazı belediye başkanlarının da partiye katılabileceği söyleniyor.

AK Parti'ye katılacağı öne sürülen milletvekillerinin, geçtiğimiz Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin olabileceği belirtiliyor. Üçüncü ismin kim olduğu ise henüz net değil.

Cumhurbaşkanı'nın Milletvekillerine Mesajı

Ekonomimden Besti Karalar'ın haberine göre; Geçtiğimiz yasama yılında iktidar partisine mensup milletvekillerinin devamlılık sağlamamaları nedeniyle genel kurul sık sık kapanmış ve yasama faaliyetleri aksamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 yılı reform yılımız olacak" açıklamalarıyla pek çok düzenlemenin bu çerçevede Meclis'e gelmesini planlıyor. Erdoğan'ın, bu dönemin önemine vurgu yapması ve milletvekillerine Meclis'e devamlılık konusunda uyarılarda bulunması bekleniyor. Ayrıca, yaz aylarında sahalarda çalışan milletvekillerine teşekkür edeceği ve aynı hassasiyeti Meclis çalışmalarında da göstermelerini isteyeceği ifade ediliyor.

Reform Maddeleri

AK Parti, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve aralarında yasal düzenleme, idari düzenleme gibi 192 başlıktan oluşan reform başlıklarını milletvekillerine duyuracak. Reform maddeleri arasında şunlar yer alıyor:

  • Yeni Anayasa
  • Verginin tabana yayılması
  • Yargı alanında adımlar
  • Çalışma hayatı düzenlemeleri
  • Sosyal politikalar
  • Ekonomi alanında atılacak adımlar

Bahçeli'nin Mesajları

Bugün yeni yasama yılının ilk grup toplantıları yapılacak. İlk grup toplantısı MHP Grubu ile başlayacak ve gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de olacak. Bahçeli'nin hangi mesajları vereceği ise merakla bekleniyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber