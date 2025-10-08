Yabancı plakalı taşıtlara verilen idari para cezalarına düzenleme

Erdoğan'dan Gazze açıklaması: Hamas İsrail'den önde gidiyor
Erdoğan'dan Gazze açıklaması: Hamas İsrail'den önde gidiyor
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
Hadise ve İrem Derici dahil çok sayıda ünlü isme uyuşturucu operasyonu
Hadise ve İrem Derici dahil çok sayıda ünlü isme uyuşturucu operasyonu
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
Bağımsız vekiller Selim Temurci ve İsa Şahin AK Parti'ye geçiyor
Bağımsız vekiller Selim Temurci ve İsa Şahin AK Parti'ye geçiyor
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Altın, 4 bin dolar seviyesini aşarak rekor kırdı
Altın, 4 bin dolar seviyesini aşarak rekor kırdı
Türkiye sağanak altında
Türkiye sağanak altında
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Ak Parti'den Kartal Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Ak Parti'den Kartal Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yabancı plakalı taşıtlara verilen idari para cezalarına düzenleme

Yabancı plakalı taşıtların idari para cezalarında bilgi paylaşımı ve cezaların tahsiline ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 09:04, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 09:05
Yazdır
Yabancı plakalı taşıtlara verilen idari para cezalarına düzenleme

Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca hazırlanan "Yabancı Plakalı Taşıtların Faaliyetlerine Dair 4925 Sayılı Kanun ile 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Verilen İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, sürücüsünün tabiiyetine bakılmaksızın yabancı plakalı kara yolu taşıtları için ilgili kanun hükmünde kararname kapsamında verilen idari para cezalarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, mevzuata aykırı hareket eden yabancı plakalı taşıtlara yetkili kurumlarca idari para cezası karar tutanağı düzenlenecek.

İdari para cezası ve veri paylaşımı

Tutanaklara ilişkin bilgiler anında elektronik ortama aktarılacak. Belediyelerce düzenlenen elektronik veya basılı idari para cezası karar tutanaklarının sistem girişleri usulüne uygun olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

Tutanakların bilgileri anlık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne aktarılacak. Bilgiler, idari para cezalarının tahsilinde veri olarak kullanılacak.

İdari para cezasını düzenleyen yetkili kurum, tahsil edilen idari para cezalarına ilişkin verileri Muhasebat Genel Müdürlüğü sisteminden sorgulayarak alabilecek.

Tutanaklarının muhatabına tebliği halinde, idari para cezasına ilişkin tutanakların bilgilerine ek olarak tebliğ tarihi Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

İlgilisine tebliğ edilmiş ve kesinleştiği halde süresinde ödenmemiş idari para cezaları ilgili kanun kapsamında takip edilmek üzere cezayı veren kurum tarafından ilgili vergi dairesine aktarılacak.

Bu idari para cezasının Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı muhasebe birimleri tarafından tahsil edilmesi halinde, tahsilata ilişkin veriler cezayı kesen kurumca Gelir İdaresi Başkanlığına iletilecek.

Yabancı sürücüye düzenlenen idari para cezası karar tutanakları ve varsa taşıtın yaptırımlardan muafiyetine ilişkin tutanaklar Göç İdaresi Başkanlığına bildirilecek.

Gümrüklerdeki muhasebe birimlerine ödeme yapılabilecek

Yabancı plakalı taşıtların faaliyetleri kapsamında, bu taşıtlara ve/veya şoförüne düzenlenen idari para cezaları cezayı veren kuruma, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimleri ve bu birimlere bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlerine, vergi dairelerine, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve/veya Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka veya PTT şubelerine ödenebilecek.

Banka veya kredi kartıyla tahsilatın yapılabildiği hudut kapılarında, söz konusu cezaların banka veya kredi kartı aracılığıyla da ödenmesi mümkün olacak.

Yabancı plakalı taşıtların faaliyetleri kapsamında, bu taşıtlara veya şoförüne düzenlenen idari para cezaları, sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilecek. Bu cezalardan ilgilisine tebliğ edilmemiş olanlar, tahsil edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacak. İdari para cezasının yasal dayanağı ve itiraz süreci de dahil yazılı veya elektronik formatta muhataplarına yapılacak ek bilgilendirmelerin usulü ve buna ilişkin varsa ek veri paylaşımlarına ilişkin hususlar yetkili kurumlar arası yapılacak protokolle belirlenecek.

Tebliğ edilip edilmediğine veya kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın idari para cezaları gümrüklerdeki muhasebe birimlerine de ödenebilecek.

Yabancı plakalı taşıtlara ait idari para cezalarının Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden bildirilmesi halinde, cezanın tahsili gerçekleşmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber