YEGİTEK Okul Sorumlusu tam zamanlı mı yoksa kısmi zamanlı mı görevlendirilebiliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 30.09.2025 tarih ve 142429716 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

"İlinizde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilen ve bu geçici görevleri karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılanların, bu görevlerinin yanında başka eğitim faaliyetlerini yürütmek suretiyle ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir."

"Bilindiği gibi ilgi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16'ncı maddesinin 2. fıkrasında; "Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir."

"Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez." hükmüne yer verilmiştir."

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ; GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENLERE 18 SAAT EK DERS ÜCRETİ DIŞINDA BİR EK DERS ÜCRETİ ÖDENEMEZ

"Hükümde geçen "Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez." ifadesinden de anlaşılacağı üzere, "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilen ve bu görevine bağlı olarak anılan Kararın 16'ncı maddesinin 2. fıkrası kapsamında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenlerin, asli görevlerinin öğretmenlik olduğu göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu geçici görevinin yanı sıra öğretmenler için öngörülen herhangi bir eğitim faaliyetini yürütmek suretiyle ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir."

İşte o görüş yazısı;

Kısacası Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bu görüş yazısında; "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16'ncı maddesinin 2. fıkrasına göre haftada 18 saat ek ders ücreti karşılığı ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere Bakanlığa verilmiş bir görevi fiilen görev yapmak kaydıyla yürütmek üzere geçici görevlendirilen öğretmenlere söz konusu geçici görevinin yanı sıra öğretmenler için öngörülen herhangi bir eğitim faaliyetini yürütmek suretiyle ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılamaz" demektedir.

Bu görüş yazısı ek ders ücreti ödenmemesi yönünden mevzuata uygun ve doğru bir görüştür.

Çünkü "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilenlere ek ders ücreti ödenemeyeceği doğru olmakla birlikte yanlış olan resen ders ve ek ders görevi verilmesidir.

GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENLERE DERS GÖREVİ VERİLEMEZ

Dolayısıyla da bir görevi fiilen görev yapmak kaydıyla yürütmek üzere geçici görevlendirilen öğretmenlere söz konusu geçici görevinin yanı sıra öğretmenler için öngörülen herhangi bir eğitim faaliyetini yürütmek suretiyle ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılamayacaklarına göre de herhangi bir eğitim faaliyeti, ders görevi vs de verilemez.

Çünkü; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16'ncı maddesinin 2. fıkrasında; " ... görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla,..." hükümlerinde anlaşılmaktadır. ki "fiilen görev yapmak kaydıyla" ibaresi geçici görevlendirilen öğretmenin "verilmiş bir görevi" fiilen yapmak zorunda olduğu için yapılan geçici görevlendirmelerin "tam zamanlı" bir geçici görevlendirme olduğuna işaret ediyor ve bu görev haricinde herhangi bir görev verilemeyeceği anlamına geliyor.

Bu tür geçici görevlendirmelere "fiilen görev yapmak kaydıyla" ibaresinden anlaşıyor ki "tam zamanlı geçici görevlendirme" denilmektedir.

YEGİTEK OKUL SORUMLUSU TAM ZAMANLI MI? YOKSA KISMİ ZAMANLI MI? GÖREVLENDİRİLEBİLİYOR

Peki YEGİTEK Okul Sorumlusu "tam zamanlı" mı? yoksa "kısmi zamanlı" mı? Görevlendirilebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 29.08.2025 tarih ve 139292068 sayılı yazıları ekinde yayımlanan YEĞİTEK Okul Sorumlusu Görevlendirme Esaslarının 3. maddesindeki; "3-Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir.

Görevlendirilen öğretmenin yerine ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirmesi veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir. 21 saatten fazla ders yükü öğretmenlere okulu dışında YEĞİTEK Okul Sorumlusu görevi verilmeyecektir." şartlarından anlaşılmaktadır ki;

YEGİTEK, ÖĞRETMENE HEM DERSİNE GİRECEKSİN HEM DE "YEĞİTEK OKUL SORUMLUSU" GÖREVİNİ YAPACAKSIN DEMEKTEDİR

YEGİTEK "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" görevlendirmesi yaparken öğretmene hem dersine gireceksin hem de "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" görevini yapacaksın demektedir.

Bu tür geçici görevlendirme "tam zamanlı" bir görevlendirme olmayıp bu görevlendirmeyi tanımlayacak olursak ancak MEB mevzuatında bulunmayan "kısmi zamanlı" bir görevlendirme olduğunu varsayabiliriz.

Bu kanıya nereden varıyoruz?

YEĞİTEK Okul Sorumlusu Görevlendirme Esaslarının 3. maddesinde yer alan "Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. 21 saate kadar derse girebilir" şartlarında anlıyoruz.

Halbuki MEB'e bağlı tüm genel müdürlükler; İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi (İSGB) Koordinatör İş Güvenliği Uzmanı, İlçe İSG Büro Yöneticisi, İSG Bürosu İş Güvenliği Uzmanı, İş Güvenliği Uzmanı (İGU), Periyodik Kontrol Uzmanı (PKU), İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEM) Mesul Müdürü Ve İlk Yardım Eğitmeni, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Ekip Lideri, Okul Sağlığı Hizmetleri Sorumlusu, Enerji Yöneticisi olarak ilgili mevzuatı uyarınca İl ve İlçe İSG Birimlerinde tam zamanlı olarak görevlendirme yapmaktadır. Bu görevlendirilen öğretmenlerin hiç birisi okuldaki derslerine girmemekte sadece geçici olarak görevlendirildiği görevin gereklerini yerine getirmektedir.

Bugün Ankara'da MEB'de bir çok görevi yürütmek üzere geçici olarak öğretmen görevlendirilmesi yapılmaktadır. YEGİTEK'in "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" görevlendirmesi yaparken uyguladığı mantığı bu görevlendirmelere uygulayacak olsak bu öğretmenler derslerine nasıl girecektir? Görevlendirilecek öğretmen nasıl bulunacaktır?

SORUN NEDEN KAYNAKLANMAKTADIR?

Sorun Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin bir resmi yazı, genelge kılavuz vb haber konumuzdaki gibi "YEĞİTEK Okul Sorumlusu Görevlendirme Esaslarını" hazırlar iken temel mevzuata uygunluk kontrolü yapmamalarında kaynaklanmaktadır. Genellikle ben yaptım oldu uygulaması yıllardır uygulana gelmektedir.

Çünkü; 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunla öğretmenlerin aylık karşılığı girecekleri ders saatleri sayısı ve ek ders karşılı alacakları ücretler düzenlenmiş ve Kanunun açıklaması olan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla bu hususlar detaylandırılmıştır.

Bu iki genel mevzuat olan Kanunda ve açıklaması olan Ek Dersle İlgili Kararda yer almayan bir husus esaslarla düzenlenemez, değiştirilemez. Çünkü Kanunda değişiklik veya düzenleme yapma yeniden kanun çıkarma yetkisi TBMM'ne aittir. Ek Dersle İlgili Kararda ise Kanuna uygun olarak değişiklik veya düzenleme yapma yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulundadır.

Halbuki "YEĞİTEK Okul Sorumlusu Görevlendirme Esaslarının" 11. maddesindeki "... YEĞİTEK Okul Sorumlusu olarak görevlendirilen öğretmenlere, ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez." şartlarının hukuki bir dayanağı bulunmamakta ve genel mevzuat olan 439 sayılı Kanun ve açıklaması olan ek dersle ilgili kararın öğretmenlere ek ders ödenmesini düzenleyen hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

YEĞİTEK, "Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. 21 saate kadar derse girebilir" şartlarını normlar hiyerarşisinde kanunların ve Yönetmeliklerin altında olan, sadece kanunları ve yönetmelikleri açıklamak ve detaylandırmak için çıkardığı Kılavuzlar, Genelgeler, Resmi Yazılar, Esaslar ve Talimatlar ile uygulamaya sokamaz.

T.C. Anayasamızın 124. maddesinde de belirtildiği gibi; bakanlıklar kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilmektedir. Normlar hiyerarşisinde Anayasa, yasaların ve yönetmeliklerin altında yer alan genelgelerin, esasların yasal düzenlemeleri genişletmek ve değiştirmek gibi bir işlevleri yoktur.

Norm hiyerarşisi içinde daha üst nitelikte norm olan Anayasa, yasalar ve yönetmeliklere uygunluğu zorunlu bulunan esasların, genelgelerin-yazıların üst normunda bulunmayan "Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. 21 saate kadar derse girebilir" şartlarını, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğini baypas yaparak esaslarla uygulanır hale getiremez.

YEGİTEK kendi belirlediği "Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. 21 saate kadar derse girebilir" şartlarına göre "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" görevlendirecekse 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ve Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklik yapması gerekmektedir.

YEGİTEK, bu değişiklikleri teknik olarak yapamayacağına göre "ben yaptım oldu" demektedir.

YEGİTEK NEREDE HATA YAPIYOR?

Fakat tüm genel müdürlükler mevzuata uygun olarak geçici görevlendirme yapmalarına rağmen YEGİTEK, "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" görevlendirmesi yaparken "Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. 21 saate kadar derse girebilir" şartları ile öğretmene hem dersine gireceksin hem de "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" görevini yapacaksın ve Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16'ncı maddesinin 2.fıkrasındaki "Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez." hükmüne dayanarak YEĞİTEK Okul Sorumlusu Görevlendirme Esaslarının 11. maddesindeki; "11- Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmak üzere YEĞİTEK Okul Sorumlusu olarak görevlendirilen öğretmenlere, ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez." hükümlerine göre ayrıca bir ek ders ücreti ödemeyeceğim demektedir.

"YEĞİTEK OKUL SORUMLUSU" OLARAK GÖREV YAPACAK SÜPERMEN ÖĞRETMEN ARAMAKTADIR

"YEĞİTEK Okul Sorumlusu" olarak görevlendirilen öğretmenlere hangi ücretler ödenmeyecektir?

Diyelim ki "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" olarak geçici görevlendirilen öğretmen hem de okulunda 21 saat derse giriyor.

- 6 saat ek ders ücreti ödenmeyecektir.

- Öğrenci sosyal kişilik hizmetleri ( kulüp/rehberlik) ücreti ödenmeyecektir.

- Aylık ve ücret karşılığı okuttukları her 10 saat için ders dışı hazırlıktan alacağı (DDH) 2 saat ek ders ücreti ücreti ödenmeyecektir.

- İlgili mevzuatına göre nöbet tutmak zorunda olduğu için 3 saat nöbet ücreti ödenmeyecektir.

"YEĞİTEK Okul Sorumlusu" olarak görevlendirilen Öğretmenlere ödenmeyecek ek ders ücreti kalemlerini artırabiliriz.

Kısacası YEGİTEK "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" olarak hem okuldaki öğretmenlik görevlerini "angarya" olarak yerine getirecek hem de "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" olarak görev yapacak "Süpermen Öğretmen" aramaktadır.

PEKİ ÇÖZÜM NEDİR?

YEGİTEK, "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" görevlenmesinde mevzuatta olmayan "kısmi zamanlı" geçici görevlendirmeden vazgeçerek mevzuatta yer alan "tam zamanlı" görevlendirme sistemine geçmeli öğretmenlere derse girme vs sorumlulukları yüklenememelidir.

Çünkü, YEGİTEK'in bu şartlara göre öğretmen bularak geçici görevlendirme yapması hayatın olağan akışına aykırıdır.

Bu yıl bilinmezlikten dolayı "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" olarak geçici görevlendirmeler yapılmış olsa da ikinci yarı yada gelecek yıl "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" için görevlendirilecek öğretmen bulunamayacaktır.

YEGİTEK'in yapması gereken diğer genel müdürlüklerinde yaptığı gibi "tam zamanlı" geçici görevlendirme yapılarak il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde veya uygun bir mesleki ve teknik okulunda "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" birimi oluşturularak burada geçici olarak "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" olarak görevlendirilen öğretmenler, ihtiyaç olan okul ve kurumlara giderek gerekli işve işlemleri yaparak sorunu çözmelidirler.

YEGİTEK, mevzuata uygun olarak diğer genel müdürlüklerinde yaktığı bu kadar kolay bir işi niye bu kadar zorlaştırıyor anlamış değilim.

SORUNU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇÖZER

İlginçtir ki; MEB Personel Genel Müdürlüğü'de bu işe durun, yanlış yapıyorsunuz dememektedir.

YEGİTEK HARİCİ TÜM GENEL MÜDÜRLÜKLERDE GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENLERE DERS GÖREVİ VERİLMEMEKTEDİR

Aslında MEB Personel Genel Müdürlüğüne şu soruyu sormak gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16'ncı maddesinin 2. fıkrası kapsamında; İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi (İSGB) Koordinatör İş Güvenliği Uzmanı, İlçe İSG Büro Yöneticisi, İSG Bürosu İş Güvenliği Uzmanı, İş Güvenliği Uzmanı (İGU), Periyodik Kontrol Uzmanı (PKU), İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEM) Mesul Müdürü Ve İlk Yardım Eğitmeni, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Ekip Lideri, Okul Sağlığı Hizmetleri Sorumlusu, Enerji Yöneticisi olarak ilgili mevzuatı uyarınca İl ve İlçe İSG Birimlerinde tam zamanlı olarak geçici görevlendirilen öğretmenlere ilgili mevzuatı uyarında aylık ve zorunlu olarak ek ders görevi verilebilir mi?

Bu sorunun cevabı elbette ki "verilemez" olacaktır.

Dolayısıyla YEGİTEK tarafından hazırlanan YEĞİTEK Okul Sorumlusu Görevlendirme Esaslarının 3. ve 11. maddesindeki şartların;

-439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanuna aykırı olduğu ortaya çıkacaktır.

-Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16'ncı maddesinin 2. fıkrasına aykırı olduğu ortaya çıkacaktır.

-Anayasa'mızın 18.maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırı olduğu ortaya çıkacaktır.

İşte tüm resmi evraklar;

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 26.08.2025 tarih ve 137418215 sayılı makam oluru ekinde yer alan "Milli Eğitim Bakanlığı İl Ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri Şubesinin Teşkilat, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Yönerge"

İşte o yazı;

İşte o ekler:

Ahmet KANDEMİR