İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, megakentte trafik, yağışın da etkisiyle saat 08.15 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

Erken saatlerden itibaren özellikle ana arterlerde ve köprü geçişlerinde araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini sürdüren yağış, trafik yoğunluğuna neden oldu.

