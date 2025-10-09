Gazze'de ateşkes sonrası petrol piyasaları rahatladı

Petrol piyasaları, Ortadoğu'da tansiyonun düşmesi ve ABD'de artan stoklara odaklandı. Bu gelişmelerle birlikte fiyatlarda aşağı yönlü hareket görüldü.

Dün yüzde 1'den fazla yükselen Brent petrolü, varil başına 34 cent düşerek 65,91 dolara geriledi. Batı Teksas ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,59 kayıpla 62,18 dolardan işlem gördü.

Gazze'de ateşkes anlaşması imzalandı

İsrail ve Hamas arasında ABD ve Katar'ın aracılık ettiği müzakerelerde önemli ilerleme sağlandı. Tarafların, Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaştığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise yakında İsrail'i ziyaret edebileceğini söylediği aktarıldı.

ABD Enerji Bakanlığı (DOE) verilerine göre, ülke genelinde ham petrol stokları geçen hafta 3,7 milyon varil artış gösterdi. Buna rağmen Cushing depolama merkezindeki seviyeler ile rafine ürün stoklarının düşmeye devam ettiği kaydedildi.

Piyasalarda jeopolitik risk devam ediyor

Uzmanlar, OPEC+ ve Amerika kıtasından gelen arz beklentilerinin petrol fiyatlarını baskı altında tuttuğunu, Ukrayna'nın Rus petrol altyapısına yönelik saldırılarının da piyasalarda jeopolitik risk oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve bazı Wall Street bankaları, piyasada önümüzdeki aylarda arz fazlası olacağı öngörüsünde bulundu. Goldman Sachs, küresel üretimin talebin önüne geçeceğini belirterek Brent petrolünün gelecek yıl ortalama varil başına 56 dolar seviyesine gerileyebileceğini tahmin ediyor.

Kaynak: ForInvest