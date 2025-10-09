Gazze'de ateşkes sonrası petrol piyasaları rahatladı

Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Sponsorlu İçerik
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Dışişleri kaynakları: 3 milletvekili bugün yurda getirilebilir
Dışişleri kaynakları: 3 milletvekili bugün yurda getirilebilir
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Gazze'de ateşkes sonrası petrol piyasaları rahatladı

Ortadoğu'daki gerginliğin azalması ve ABD'de artan petrol stokları fiyatlarda düşüşe yol açtı. Brent petrolü dün yüzde 1'den fazla yükseldikten sonra 34 cent gerileyerek 65,91 dolara, Batı Teksas ham petrolü ise yüzde 0,59 düşüşle 62,18 dolara indi. İsrail ve Hamas'ın, ABD ve Katar aracılığında yapılan görüşmelerde rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varması piyasada rahatlama sağladı.

Haber Giriş : 09 Ekim 2025 08:48, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 08:49
Yazdır
Gazze'de ateşkes sonrası petrol piyasaları rahatladı

Petrol piyasaları, Ortadoğu'da tansiyonun düşmesi ve ABD'de artan stoklara odaklandı. Bu gelişmelerle birlikte fiyatlarda aşağı yönlü hareket görüldü.

Dün yüzde 1'den fazla yükselen Brent petrolü, varil başına 34 cent düşerek 65,91 dolara geriledi. Batı Teksas ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,59 kayıpla 62,18 dolardan işlem gördü.

Gazze'de ateşkes anlaşması imzalandı

İsrail ve Hamas arasında ABD ve Katar'ın aracılık ettiği müzakerelerde önemli ilerleme sağlandı. Tarafların, Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaştığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise yakında İsrail'i ziyaret edebileceğini söylediği aktarıldı.

ABD Enerji Bakanlığı (DOE) verilerine göre, ülke genelinde ham petrol stokları geçen hafta 3,7 milyon varil artış gösterdi. Buna rağmen Cushing depolama merkezindeki seviyeler ile rafine ürün stoklarının düşmeye devam ettiği kaydedildi.

Piyasalarda jeopolitik risk devam ediyor

Uzmanlar, OPEC+ ve Amerika kıtasından gelen arz beklentilerinin petrol fiyatlarını baskı altında tuttuğunu, Ukrayna'nın Rus petrol altyapısına yönelik saldırılarının da piyasalarda jeopolitik risk oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve bazı Wall Street bankaları, piyasada önümüzdeki aylarda arz fazlası olacağı öngörüsünde bulundu. Goldman Sachs, küresel üretimin talebin önüne geçeceğini belirterek Brent petrolünün gelecek yıl ortalama varil başına 56 dolar seviyesine gerileyebileceğini tahmin ediyor.

Kaynak: ForInvest

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber