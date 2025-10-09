Üç milletvekili Türkiye'ye getiriliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Özgürlük Filosu'nda alıkonulan üç Türk milletvekilinin Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket ettiğini açıkladı.

