Üç milletvekili Türkiye'ye getiriliyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Özgürlük Filosu'nda alıkonulan üç Türk milletvekilinin Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket ettiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 13:30, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 13:31
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail'in el koyduğu filolara ait teknelerde bulunan milletvekillerine ilişkin açıklama yaptı.
