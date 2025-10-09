Adana'da uyuşturucu ele geçirilen evdeki 3 şüpheli tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde 4 kilo 267 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 10:35, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 10:57
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler evde yaptıkları aramada, 4 kilo 267 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi buldu, yabancı uyruklu zanlılar M.M. (26), M.A. (28) ve M.H.'yi (49) gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, narkotik ekiplerinin operasyon düzenledikleri evde uyuşturucunun bir kısmını odada, bir kısmını da bahçeye poşetle atılmış halde bulması polis kamerasınca kaydedildi.