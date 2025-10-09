Çorum'da 3 ev alevlere teslim oldu
İskilip ilçesinde bir köyde çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale gelirken, yangına ilişkin de inceleme başlatıldı.
Çorum'un İskilip ilçesinde yangın...
İskilip ilçesi Asarcık köyü Kozveren Mahallesi'nde İsmet Çördük'e ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın Ali Çördük ve Ahmet Çördük'e ait evlere sıçradı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ
İskilip, Oğuzlar, Çorum Merkez, Bayat, Dodurga ve Osmancık ilçelerinden itfaiye ekipleri ile AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 EV KULLANILAMAZ HALDE
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.