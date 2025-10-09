Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Sivas'ta polis aracının önünde drift atan sürücüye ceza

Sivas'ta polis aracının önünde drift atan sürücüye 46 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konuldu.

Haber Giriş : 09 Ekim 2025 11:55, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 11:53
Sivas'ta polis aracının önünde drift atan sürücüye ceza

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren bir sürücüyü durdurdu.

POLİS SİRENİNİ DUYDU, KAÇAMADI

Devriye sırasında drift yapan sürücüyü fark eden ekipler, hareketlerini takip ederek görüntüledi. Polis sirenini duyan sürücü kaçmaya çalıştı, ancak ekipler tarafından durduruldu.

46 BİN LİRA CEZA YEDİ, EHLİYETİNE VE ARACINA EL KONULDU

Araç sürücüsü D.K.'ye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konuldu.

Kentte drift meraklıları için belediye tarafından bir drift pisti bulunuyor. Yetkililer, drift yapmak isteyenlerin öncelikle bu alanları kullanmaları gerektiğini belirtiyor.

