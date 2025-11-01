TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

Beşinci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, TÜGVA hakkında 2021-2022 yıllarında gündeme getirilen ve kesinleşen yargı kararları ile sahteliği tasdiklenen mesajlar ve görsellerin, yeniden maksatlı şekilde sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulduğunu belirtti.

Yargılama safahatında mahkemece yaptırılan uzman incelemeleri sonucunda "montaj içeriklerin" üçüncü kişiler tarafından üretildiği tespitine yer veren ve fail aleyhine cezaya hükmedildiğini hatırlatan Beşinci, "TÜGVA aleyhine kara propaganda yürütülmesi maksadıyla servis edilen gerçek dışı paylaşımlar, bu kere de yurt dışında firari konumda bulunan kişiler eliyle tekrar gündeme getirilmektedir." ifadelerini kullandı

Beşinci, şunları kaydetti:

"Ahlaktan yoksun şekilde gerçekleştirilen bu saldırıların sebebinin yerli ve milli gençlik yetiştirilmesi için yaptığımız mücadelenin olduğunu çok iyi biliyoruz. Sosyal medya üzerinden vakfımıza yöneltilen ithamlar en hafif tabiriyle alçaklıktır. Çok şükür ki doğruyuz, dürüstüz ve haklıyız. Hesabını hukuk önünde soracak, hakkımızı sonuna kadar arayacak, susmayacak ve geri adım da atmayacağız. Buradan açıkça ifade ediyoruz, Vakfımız hakkında iftira ve karalama kampanyası başlatan isimlere karşı hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle en değerli hazinemiz gençlerimize ve gönüllülük faaliyetlerine sahip çıkan milletimize bir kez daha şükranlarımızı sunarız. Marjinal grupların, terör suçlarından aranan kaçak kişilerin, adresi belli olmayan hesapların maşası olmayan tüm basın mensuplarımıza da kapımız her daim açıktır."