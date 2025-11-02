Günlük 7 saat! Ekran bağımlılığı korkutuyor

Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Uluslararası Sanayici İş Kadınları Derneği (USİKAD) Danışma Kurulu Üyesi Ecehan Ersöz, dijital bağımlılığın salt bir teknoloji sorunu olmaktan çıkıp davranışsal bir sağlık problemine dönüştüğünü belirtti. Ersöz, sosyal medya ve bildirimlerin beynin ödül sistemine doğrudan etki ettiğini vurgulayarak, "Her bildirim bir ödül, her beğeni bir onay, her yeni içerik bir kaçış kapısı" dedi. Özellikle çocuklar ve gençlerin dikkat sürelerinin kısaldığını ve psikolojik iyilik hallerinin azaldığını söyleyen Ersöz, yapay zeka ile aşırı etkileşimin de "zihinsel tembelleşme" ve eleştirel düşünme becerisinde gerilemeye yol açtığı uyarısında bulundu.

Uluslararası Sanayici İş Kadınları Derneği (USİKAD) Danışma Kurulu Üyesi Ecehan Ersöz, dijital bağımlılığın artık yalnızca bir teknoloji sorunu değil, davranışsal bir sağlık problemi haline geldiğini vurguladı. Ersöz, yapay zeka ve sosyal medya döngüsünün beynin ödül sistemini manipüle ettiğini ve zihinsel tembelleşmeye yol açtığını belirtti.

Dijital Döngü Beynin Ödül Sistemini Etkiliyor

Ecehan Ersöz, bağımlılıkların artık madde değil, veri ve dijital alışkanlıklarla ölçüldüğüne dikkat çekerek, dijital platformların işleyişini şöyle açıkladı:

Gençler ve Çocuklar En Çok Etkilenenler

Ersöz, özellikle çocuklar ve gençlerin bu durumdan en çok etkilenen gruplar olduğunu ifade etti. 2025 yılı araştırmalarına göre sosyal medya kullanımının gençlerde şu sorunlara yol açtığını belirtti:

  • Uyku düzeni bozukluğu

  • Dikkat süresinde kısalma

  • Psikolojik iyilik halinde azalma

Ersöz, oyun mekaniklerinin bir ödül sistemi gibi kurgulanarak dopamin salgılanmasına yol açtığını ve zaman algısını kaybettirdiğini vurgulayarak, "Oyun oynama bozukluğu artık resmi olarak tanımlanan bir sağlık sorunu" ifadesini kullandı.

Yapay Zeka Etkileşimi Zihinsel Tembelliği Getiriyor

Yapay zeka ile kurulan aşırı etkileşimin de yeni bir bağımlılık türü oluşturduğunu söyleyen Ersöz, yapay zekanın "üretim aracı" olmaktan çıkıp "karar ortağı" veya "duygusal eşlikçiye" dönüşmesi riskine dikkat çekti:

  • "Sabah uyanır uyanmaz ChatGPT'ye gün planı soranlar, Midjourney olmadan tasarım yapamayanlar, duygusal konuşmalarını yapay zeka asistanlarına yapanlar var."

  • Bu durum, zihinsel tembelleşme ve eleştirel düşünme becerisinde gerileme ile sonuçlanabiliyor.

ÖMER TEMÜR

