Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?

Ekim enflasyonu Merkez Bankası'nın politikası için de pusula niteliğinde.

Bu oran daha önceki tahminde yüzde 2,05 seviyesinde bulunuyordu.

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 3,23, yıllık ise yüzde 33,29 ile beklentilerin oldukça üzerinde geldi.

