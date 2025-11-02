Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
Eylül ayında aylık %3,23, yıllık ise %33,29 ile beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından, gözler yarın saat 10.00'da açıklanacak Ekim enflasyonu rakamlarına çevrildi. Genel piyasa beklentisi, enflasyonun aylık bazda yüzde 2,5'in üzerinde geleceği yönünde.
Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 3,23, yıllık ise yüzde 33,29 ile beklentilerin oldukça üzerinde geldi.
Ekim enflasyonu ise yarın saat 10.00'da belli olacak.
BEKLENTİ NE YÖNDE?
Genel piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 2,5 üzerinde geleceği yönünde.
Yurt içerisinde piyasa katılımcıları anketinde ekim ayı enflasyonu tahmini yüzde 2,34 oldu.
Bu oran daha önceki tahminde yüzde 2,05 seviyesinde bulunuyordu.
ENFLASYONLA MÜCADELE
Ekim enflasyonu Merkez Bankası'nın politikası için de pusula niteliğinde.
Merkez Bankası son toplantısında 1 puanlık faiz indirimine gitse de enflasyonla mücadeleye ilişkin sıkı duruş mesajlarını korumuştu.
7 Kasım Cuma günü yılın 4'üncü enflasyon raporu açıklanacak.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mesajları ve olası tahmin değişiklikleri yakından izlenecek.