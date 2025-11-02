Yeşilçam'ın ünlü ismi Engin Çağlar son yolcuğuna uğurlandı

"Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi unutulmaz birçok Yeşilçam filminde başrol oynayan Engin Çağlar, son yolculuğuna uğurlandı.

Kendisine motosiklet çarpması sonucu 85 yaşında hayatını kaybeden Çağlar, Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Usta sanatçının cenazesine, ailesi, sevenleri ile Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık ve Ali Rıza Binboğa'nın arasında olduğu sanat dünyasından birçok isim katıldı.