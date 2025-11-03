3 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

1- Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul'da toplantı yapacak.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Programı'na katılacak, Rektörlüğü, 6 Şubat depremlerinde vefat edenlerin mezarlarını, Valiliği ve Belediyeyi ziyaretinin ardından Sivil Toplum Buluşması Programı'na iştirak edecek.

