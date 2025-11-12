Erdoğan'dan düşen askeri kargo uçağına dair açıklama
Erdoğan'dan düşen askeri kargo uçağına dair açıklama
İki ligde durum kritik: 911 futbolcu PFDK'ye sevkedildi

TFF, bahis oynayan futbolcuları açıkladı. Soruşturma kapsamında toplam 1024 futbolcu bu listeye girerken, çoğunluğunu 2'inci ve 3'üncü lig kulüplerinin futbolcuları oluşturdu.

Haber Giriş : 12 Kasım 2025 12:20, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 12:20
İki ligde durum kritik: 911 futbolcu PFDK'ye sevkedildi

TFF 2'nci Lig'de iki grupta yer alan 36 kulübün tamamında toplam 282 futbolcu bahis oynamakla suçlanıyor. Erbaaspor'da 16, Mersinspor'da 12, Beykoz Anadolu ve Muşspor'da 11'er, Kastamonuspor, Somaspor, Muğlaspor, Mardin,1969, Kepezspor ve Karaman'da 10'ar, Ankaraspor ve Kırklarelispor'da 9'ar futbolcu PFDK'ya gönderildi.

4 grupta 64 takımın mücadele ettiği TFF 3'üncü Lig'deki bütün kulüplerden toplam 629 futbolcu PFDK'ya sevk edildi. 35 takımda 10 ve daha fazla futbolcu tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi. En çok oyuncusu PFDK'lık olan Diyarbekirspor'da 18, Ağrı 1970'te 17, Yalova FK'de 16, Bingölspor ve Mazıdağı Fosfat'ta da 15'er oyuncu PFDK'nın vereceği cezaları bekliyor.

TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'den toplam 911 futbolcu disiplin kuruluna sevkedilince kulüpler de zor durumda kaldı. Bazı kulüpler süreç ile ilgili şu açıklamaları yaptılar:

Ağrı 1970 Spor:

Bazı oyuncularımız, TFF tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmiştir. Bu durum kulübümüzü derinden üzmüştür. Ancak belirtmek isteriz ki, futbolcu transfer sürecinde oyuncuların bahis faaliyetleriyle ilişkisi olup olmadığını önceden tespit etmeye yarayan herhangi bir resmi veri tabanı bulunmamaktadır. Kulübümüz tüm transferlerini yasal çerçevede, şeffaf ve titiz bir şekilde yürütmüştür.

Başkan Ufuk Balkis: Hiçbir futbolcumuz, Ağrı 1970 Spor formasıyla imza attıktan sonra herhangi bir bahis faaliyetine karışmamıştır.

Yalova FK:

Yalova FK olarak PFDK'ya sevk edilen 16 futbolcumuzla ilgili federasyon tarafından gönderilen savunma yazılarını titizlikle inceledik. Yapılan değerlendirmeler sonucunda futbolcularımızın hiçbiri, Yalova FK'ya imza attıktan sonra herhangi bir bahis faaliyetine karışmamıştır. Gelişmeler yakından takip edilmekte olup kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşılacaktır.

Karabük İdmanyurdu:

TFF tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya yapılan sevkler kamuoyunun gündemini meşgul etmiştir. Sevk edilen futbolcularımızla ilgili gönderilen yazılar titizlikle incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda futbolcularımızın kulübümüzle ilgili herhangi bir bahis faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir.

Küçükçekmece Sinop:

TFF tarafından profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturmasında 14 futbolcumuzun adı dosyada geçtiği tarafımıza bildirilmiştir. Yapılan değerlendirmede futbolcularımızın kulübümüzle ilgili herhangi bir bahis faaliyetine karışmadığı tespit edilmiştir.

Yozgat Bozokspor:

Yozgat Bozokspor olarak kulübümüzü devraldığımız günden bu yana ne kulüp başkanımız, ne yönetim kurulu üyelerimiz ne de teknik ekibimiz herhangi bir bahis veya iddia faaliyeti içinde bulunmamıştır. Kulübümüzün adı bu süreç içerisinde hiçbir yasa dışı veya etik dışı faaliyetle ilişkilendirilemez.

Artvin Hopaspor:

PFDK'ya sevk edilen futbolcularımızla ilgili federasyon tarafından gönderilen savunma yazıları titizlikle incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda futbolcularımızdan hiçbiri Artvin Hopaspor'a imza attıktan sonra herhangi bir bahis faaliyetine girmemiştir.

Kırşehir Futbol Kulübü:

Kulübümüzde aktif olarak görev yapan 13 futbolcumuz işbu karar kapsamında PFDK'da disiplin savunması yapmak üzere sevk edilmiştir. Futbolcularımızın, kulübümüz ve profesyonel futbolcu sözleşmesinin devam ettiği süreçte kulübümüzün lehine veya aleyhine herhangi bir bahis olayına karışmadığı tespit edilmiştir.

Beykoz İshaklı Spor:

TFF tarafından başlatılan "İddia ve Bahis Soruşturması" kapsamında, kulübümüz futbolcularından bazılarının isimleri soruşturma listesinde yer almıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu futbolcularımızın Beykoz İshaklı Spor Kulübü'ne imza attıktan sonra hiçbir şekilde iddia veya bahis faaliyetinde bulunmadıkları açıkça anlaşılmıştır. Futbolcularımız geçmişte yaptıkları hatalardan dolayı pişmanlıklarını ifade etmiş, bu süreçte hem kulübümüz hem de taraftarlarımız nezdinde gereken sorumluluğu göstermişlerdir.

Etimesgutspor:

Kulübümüz, TFF tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis ve şans oyunları soruşturması kapsamında 13 futbolcumuzun PFDK'ya sevk edilme sürecini dikkatle takip etmektedir. Etimesgut Spor Kulübü olarak, süreçle ilgili TFF ile görüşmelerimiz devam etmekte olup tarafımıza gönderilen dosyalar titizlikle incelenmektedir.

Silivrispor:

Kulübümüz futbolcularından 13 ismin sevk raporlarında geçtiği bilgisi kulübümüze ulaşmış olup, federasyon tarafından gönderilen yazılar Hukuk Birimimiz tarafından detaylı biçimde incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda hiçbir futbolcumuzun kulübümüzle sözleşme imzaladıktan sonra herhangi bir şekilde bahis faaliyetine karışmadığı tespit edilmiştir.

Fatsa Belediyespor:

PFDK'ya sevk edilen oyuncularımızla ilgili veriler detaylı şekilde incelendiğinde yakın dönemde herhangi bir bahis faaliyeti bulunmadığı ve oyuncularımızın formamız altında kendi maçlarına bahis yapmadıkları açıkça görülmüştür.

Karadeniz Ereğlispor:

TFF tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında, PFDK'ya yapılan sevkler kamuoyunun gündeminde yer almıştır. Bu süreçte kulübümüz futbolcularından 11 ismin sevk raporlarında geçtiği bilgisi kulübümüze ulaşmış olup, federasyon tarafından gönderilen yazılar Hukuk Birimimiz tarafından detaylı biçimde incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda hiçbir futbolcumuzun kulübümüzle sözleşme imzaladıktan sonra herhangi bir şekilde bahis faaliyetine karışmadığı tespit edilmiştir.

Polatlıspor:

TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında 12 futbolcumuzun PFDK'ya sevk edildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Süreci kulüp yönetimi olarak yakından takip ediyor, futbolcularımızın masumiyetine tam inançla hareket ediyoruz.

Kütahyaspor:

TFF tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında 12 futbolcumuzla ilgili federasyon tarafından gönderilen savunma yazıları titizlikle incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda futbolcularımızın hiçbirinin Kütahyaspor'a imza attıktan sonra bahis faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir.

52 Orduspor FK:

TFF tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında, PFDK'ya yapılan sevkler kamuoyunun gündeminde yer almıştır. 52 Orduspor Futbol Kulübü olarak, PFDK'ya sevk edilen futbolcularımıza ilişkin federasyon tarafından kulübümüze iletilen savunma yazıları dikkatle incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda futbolcularımızın hiçbirinin kulübümüzle sözleşme imzaladıktan sonra herhangi bir bahis faaliyetine karışmadığı tespit edilmiştir.

Amasyaspor FK:

TFF tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında, kulübümüz oyuncularından 11 futbolcu hakkında PFDK'ya sevk işlemi gerçekleştirilmiştir. TFF'nin bahisle ilgili iddia edilen müsabakalara ilişkin ilk değerlendirmede:

* Bahsi geçen futbolcularımızın söz konusu maçlarda kulübümüz adına forma giymediği,

* Hiçbir oyuncumuzun kendi maçları üzerinde bahis oynadığına dair bir tespitin bulunmadığı görülmüştür.

Çorluspor 1947:

Kulübümüz bünyesindeki bazı oyuncuların disiplin kuruluna sevk edildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Adı geçen futbolcularımızın sonuna kadar arkasında olduğumuzu kamuoyuna açıkça bildiririz. Oyuncularımıza güvenimiz tamdır.

Düzcespor:

TFF tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı futbolcularımızın PFDK'ya sevk edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu aşamada önceliğimiz futbolcularımızın kişilik hakları, aileleri ve masumiyet karineleridir. Süreci titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Karaköprü Belediyespor:

TFF tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen 10 futbolcumuzla ilgili gönderilen savunma yazılarını titizlikle inceledik. Yapılan incelemede soruşturma altına alınan futbolcularımızdan hiçbirinin kulübümüze geldikten sonra herhangi bir bahis faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir.

Malatya Yeşilyurtspor:

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü olarak, PFDK'ya sevk edilen futbolcularımızla ilgili federasyon tarafından gönderilen savunma yazıları dikkatle ve titizlikle incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda futbolcularımızın hiçbirinin Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü'ne transfer olduktan sonra herhangi bir bahis faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir.

Niğde Belediyespor:

TFF tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında, kulübümüz oyuncularından 10 futbolcu hakkında PFDK'ya sevk işlemi gerçekleştirilmiştir. TFF'nin bahisle ilgili iddia edilen müsabakalara ilişkin ilk değerlendirmede:

* Bahsi geçen futbolcularımızın söz konusu maçlarda kulübümüz adına forma giymediği,

* Hiçbir oyuncumuzun kendi maçları üzerinde bahis oynadığına dair bir tespitin bulunmadığı görülmüştür.

PFDK sevkine konu edilen bahis işlemlerinin, kulübümüzün oynadığı karşılaşmalarla hiçbir bağının bulunmadığı, bahsi geçen futbolcularımızın iddia edilen maçlarda kulübümüz adına forma giymediği görülmüştür.

Çayelispor:

TFF'nin profesyonel liglere yönelik yürüttüğü iddia ve bahis soruşturması kapsamında, 10 futbolcumuzun PFDK'ya sevk edilmesi kamuoyunun gündemine gelmiştir. Kulübümüze iletilen PFDK sevk yazıları titizlikle incelenmiş olup, futbolcularımızın takımımıza transfer olduktan sonra kulübümüzün hiçbir karşılaşması üzerine bahis oynamadıkları açıkça tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde bazı futbolcularımızın yalnızca ilgili siteye üyeliklerinin bulunduğu, bazılarının sitenin yönlendirmesiyle yalnızca bir müsabakaya bahis oynadığı, bazılarının ise profesyonel futbol kariyerlerine başlamadan önce amatör futbolcu oldukları dönemde bahis işlemi yaptığı anlaşılmıştır. Tüm bu hususlar dikkate alınarak, futbolcularımızın savunmaları gerekli şekilde PFDK'ya sunulmuştur.

