Rayiç bedelde fahiş artış düğümü çözülüyor: Tavan formülü netleşti!

Rayiç bedelde düğüm çözülüyor. Kamuoyunun aylardır merakla beklediği ve pek çok kesimin de mağdur olduğu rayiç bedel oranı için hazırlanan tavan formülü netleşmeye başladı.

Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; vergi paketine eklenecek düzenleme ile artış oranı yüzde 50'nin altına inmeyecek ve yüzde 100'ün üzerinde olmayacak. Düzenleme 2026'dan 2029'a kadar geçerli olan rayiç bedeli belirleyecek. Kasım 2029'da rayiç bedel oranı yeniden ele alınacak. Tavan oran etki analizi çerçevesinde şekillenecek.

Rayiç bedelde 40 katına kadar ulaşan fahiş oranlar, yeni düzenlemeyle sabitlenecek ve orantısız artışın önüne geçilecek. Böylece geçmişe dönük enflasyon yapıcı artış ve mağduriyet oluşturucu baskı ortadan kaldırılacak.

SON HALİNİ HAFTAYA ALACAK



Düzenleme iki maddeden oluşacak. Teklife eklenecek önerge, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınıp şekillenecek. Teklife eklenecek önerge son halini önümüzdeki hafta alacak.

Teklifte; Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde eklenen maddeler arasında kamuoyunda 'rayiç bedel' düzenlemesi diye de bilinen Emlak Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesinde değişiklik yapılmasını öneren hüküm de vardı. Bu hükümle, Emlak Vergisi Kanunu'nda rayiç bedel oranını düzenleyen geçici madde kaldırıldı. Böylece yeni bir rayiç bedel oranı için yeni bir geçici maddenin eklenmesi zorunlu hale geldi.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı rayiç bedel düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ve yerel yönetimlerden gelen raporlar incelendi. İncelemeler esas alınarak hazırlanan önergedeki tavan oranın konut satışlarından kaynaklanan enflasyonu dizginleyecek seviyede tutulması bekleniyor. Özellikle büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde beklenenin çok üzerindeki artışların önüne geçilecek. İstanbul'da belli bölgelerde rayiç bedel ve Emlak Vergileri ortalama 40 kat artırılmıştı.

TÜM TARAFLARI KAPSIYOR



AK Parti kaynakları, "Düzenlemeyle, belediyelerin pandemi dönemindeki rayiç bedel uygulaması yüzünden yaşadığı gelir kaybının bir daha yaşanmaması sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar, rayiç bedelde son bir yıl içindeki orantısız artışın önüne geçilmesi için kalıcı tavan oranı getirileceğini ifade ederek, emlak sektöründeki rayiç bedel ile gerçek bedel makasının vatandaş lehine kapatılacağını söyledi.

FAHİŞ ARTIŞLAR KABUL EDİLEMEZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında, Emlak Vergileri'ne 2026 yılında yapılacak fahiş zamlarla ilgili, "Emlak Vergisi'yle ilgili şikayetler geliyor. Bilhassa CHP belediyelerinde fahiş artışlar yapılıyor. Bu kabul edilemez. Bu artışlara sessiz kalmayacağız. İlgili arkadaşlarımız formüller üzerine konuştular. Önümüzdeki dönemde Meclis'imize çözüm önerilerimizi sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.