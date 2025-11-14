Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
'Leman dergisi' duruşmasında karikatürist Pehlevan'a tahliye

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 sayısındaki karikatürün 'Dini değerleri alenen aşağıladığı' iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 'Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alınan 2'si tutuklu 6 şüpheli, 1 yıl 6 aydan 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle İstanbul 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Pehlevan hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tahliyesine karar verdi. Pehlevan, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklu kalmaya devam edecek.

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 sayısındaki karikatür nedeniyle 'Dini değerleri alenen aşağılama' gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürleri, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çizimi yapan Doğan Pehlevan 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından; grafikeri Cebrail Okçu, yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ve Aslan Özdemir ile müessese müdürü Ali Yavuz ise 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı. Tutuklu şüphelilerden Zafer Aknar, Cebrail Okçu, Ali Yavuz ve yazı işleri müdürü Aslan Özdemir daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüpheli, 1 yıl 6 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

'BU TOPRAKLARDA BÜYÜYEN BİRİ OLARAK BUNUN ÇİZİLMEYECEĞİNİ BİLİRİM'

Tutuklu sanık, karikatürü çizen Doğan Pehlevan savunmasında, "İddianamede bahsedildiği gibi bu karikatürde toplumu kin ve düşmanlığa sevk etme kastım olmamıştır. Tam tersine toplumun ahlak ve değerlerine saygılı biriyim. Yaklaşık 5 aydır tutukluyum. Dosyada benim dışımda tutuklu sanık kalmadı. Annem, çocuğum ve ailem mağdur oldu. Soruşturma dosyasına benimle ilgili bir tweet eklenmiş ancak benim hiçbir zaman Twitter hesabım olmadı; bu durum emniyet birimlerince de tespit edildi. Eğer hesabım olsaydı, olaylar olduğunda ilk açıklamayı yapar, olayların böyle olmadığını oradan duyururdum. Peygamberleri çizdiğim iddia ediliyor. Karikatür okumayı bilen biri, bu çizimlerin peygamber olduğunu asla söyleyemez. Karikatürdeki 'Musa' denen figür tamamen günümüz kıyafetleriyle, günümüzde görebileceğimiz bir Musevi olarak çizilmiştir. Musa Peygamber çizilecek olsa elinde asa, sakal ve kolunun altında taş tabletlerle çizersiniz; buna da herkes Musa Peygamber der. Sıradan bir adamı çizip 'Musa Peygamber' diyemezsiniz. Diğer karikatürde de Peygamber Efendimizi çizdiğim iddia ediliyor. Bu topraklarda büyüyen biri olarak bunun çizilmeyeceğini bilirim. Burada peygamberleri çağrıştıran şey isimlerdir. Belki ben yanlış yapmış olabilirim ancak Müslüman toplumu en güzel temsil eden isim 'Muhammed' tir, o yüzden kullandım; tek sebebi budur. Karikatürdeki konuşma balonlarına bakılırsa hiçbir tahrik unsuru yoktur; Allah'ın selamı alınıp verilmektedir. Geçenlerde Diyanet TV'de izlediğim bir sohbette şöyle dendi: 'İslam'daki selamın birleştirici özelliği olduğu gibi, toplumları da birleştirici özelliği vardır.' İşte o an dedim ki, 'Tam benim karikatürüm' Benim çizdiğim karikatürde de öldükten sonra Allah katına yükselen iki kişi, Allah katında kardeş gibi oluyor. Bu gerçek anlamda barış isteyen bir karikatürdür. Karikatürlerde ölen insanlar her zaman kanatları ve başlarında haleyle çizilir. Benim karikatürüm de kendi içinde tüm kurallara uyan bir karikatürdür. Karikatürcü toplumun ahlaki değerlerini aşağılamakla değil, tam tersine korumakla görevlidir. Allah'ın selamı ve Yahudilerin selamı verilmektedir. Karikatürleri çiziyorum ve editörlere, yayın yönetmenlerine gönderiyorum. Bu karikatürü de Tuncay Akgün ve Aslan Özdemir'e göndermiştim" dedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme sanık Doğan Pehlevan hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tahliyesine karar verdi. Pehlivan 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklu kalmaya devam edecek.

İDDİANAMEDEN

İddianamede şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okçu, Zafer Aknar ve Mehmet Tuncay Akgün hakkında 'Basın yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Karikatürün çizeri Doğan Pehlevan'ın ise aynı suçu zincirleme şekilde işlediğine dikkat çekilerek 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

